Botafogo x Pachuca: curiosidades sobre o duelo pela Copa Intercontinental

Nesta quarta-feira, às 14 horas (de Brasília), o Botafogo inicia sua busca pelo título da Copa Intercontinental contra o Pachuca, do México, no Estádio 974, em Doha, no Catar. Confira curiosidades sobre a partida.

O duelo é válido pelo Clássico das Américas da Fifa e pelas quartas de final da Copa Intercontinental. O vencedor enfrentará o Al Ahly, do Egito, na Copa Challenger, equivalente à semifinal do torneio. O Real Madrid já está garantido na grande final e espera a definição do adversário.

Participações anteriores

Campeão Brasileiro e da Copa Libertadores, o Botafogo disputará a competição pela primeira vez. Por outro lado, o Pachuca, que conquistou seu sexto título da Copa dos Campeões da Concacaf, no último mês de junho, já disputou o Mundial quatro vezes.

A melhor participação do clube mexicano foi em 2017. Após passar pelo Wydad Casablanca, do Marrocos, nas quartas de final, o Pachuca foi eliminado pelo Grêmio, por 1 a 0, com gol de Everton Cebolinha na prorrogação.

Na disputa pelo terceiro lugar, a equipe mexicana goleou o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 1.

O próximo jogo do Fogão é pelo Derby das Américas, já nesta quarta-feira, em Doha. VAMOS JUNTOS! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/hSFdvJhbxd ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 10, 2024

Brasil x México

O duelo entre Pachuca e Botafogo será o terceiro encontro entre brasileiros e mexicanos no Mundial de Clubes. O primeiro encontro aconteceu em 2000, quando Vasco derrotou o Necaxa, por 2 a 1, na fase de grupos da primeira edição do torneio.

Em 2017, o próprio Pachuca perdeu para o Grêmio na semifinal, por 1 a 0. O duelo mais recente aconteceu em 2021, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Tigres, por 1 a 0, na semifinal daquela edição.

Principais jogadores

Destaque do Pachuca, o atacante Salomón Rondón foi o artilheiro no título da Copa dos Campeões da Concacaf, com nove gols marcados. Em 44 partidas com o clube mexicano, o venezuelano tem 25 gols marcados e cinco assistências.

Pelo lado do Botafogo, Luiz Henrique foi eleito o craque da Libertadores e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Em 51 jogos na temporada, o atacante marcou 12 gols e distribuiu cinco assistências.