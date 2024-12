Arsenal bate Monaco com Jesus protagonista e salta para o G-3 da Champions

O Arsenal venceu o Monaco por 3 a 0 nesta quarta-feira (11), no Emirates Stadium, em duelo válido pela sexta rodada da Liga dos Campeões.

O time inglês martelou o Monaco na etapa inicial, mas cansou de perder gols e só balançou as redes uma vez, aos 33min, com Saka recebendo assistência primorosa de Gabriel Jesus —que se redimiu após perder duas grandes chances.

No segundo tempo, foi a vez de o time francês pressionar, mas o Arsenal aproveitou erro grave de saída de bola do adversário para fazer o segundo e esfriar o ímpeto do Monaco, em mais um de Saka, aos 32min. Ainda deu tempo do terceiro, aos 42min, marcado por Kehrer, contra.

Os Gunners chegam a 13 pontos e saltam da décima para a terceira colocação da Champions League, ficando mais perto das eliminatórias com mais duas rodadas pela frente na primeira fase. Já o Monaco estaciona nos dez pontos e fica com o 14º lugar.

A Champions League agora só volta a campo em 2025. O Monaco joga no dia 21 de janeiro, contra o Aston Villa, no Stade Louis II, enquanto o Arsenal enfrenta o Dínamo Zagreb no dia seguinte, em mais um jogo no Emirates. Os jogos são válidos pela sétima rodada.

O próximo compromisso do Arsenal é no sábado (14), contra o Everton, em casa, às 12h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. O Monaco também joga no sábado, às 17h, contra o Stade de Reims, fora de casa, pela 15ª rodada do Francês.

Como foi o jogo

Com espaço de sobra na defesa do Monaco, que até chegou a assustar no começo, o Arsenal criou um festival de chances na etapa inicial e poderia ter ido para o intervalo com uma goleada no placar. Mas só Saka aproveitou a sua oportunidade após assistência primorosa de Gabriel Jesus, enquanto Odegaard, Gabriel Martinelli e o próprio Gabriel Jesus (duas vezes) perderam grandes chances de mandar para as redes.

O Monaco se soltou após o intervalo (com a troca do meio-campista Magassa pelo meia-atacante Minamino) e passou a incomodar o Arsenal, mas não aproveitou os espaços e viu a defesa fazer uma lambança para Saka ampliar. Ainda deu tempo de Kehrer fazer contra e fechar a conta do jogo.

Gols e lances importantes

PERDEU, JESUS! Kiwior fez um lançamento espetacular do campo de defesa, Gabriel Jesus recebeu nas costas da zaga, usou o peito para invadir a área e finalizou cruzado, à queima-roupa. Majecki fez uma defesaça com o pé direito, aos 24min.

PERDEU DE NOVO! Martinelli achou grande passe para Gabriel Jesus, que invadiu a área e finalizou travado por Kehrer. Majecki fez grande defesa em dois tempos e novamente levou a melhor no confronto contra o brasileiro, aos 26min.

1 x 0 (Arsenal). Lewis-Skelly protegeu muito bem a bola na intermediária, driblaou Akliouche e acionou Gabriel Jesus pelo lado esquerdo da área. O camisa 9 cruzou rasteiro para a segunda trave, e Saka só teve o trabalho de escorar para o fundo do gol, aos 33min.

QUASE! Partey cruzou forte da ponta direita, Gabriel Martinelli chapou da maneira que conseguiu no meio da área e mandaou à esquerda do gol., aos 37min.

CARA A CARA! Magassa errou passe curto para Kehrer no meio-campo e entregou de presente para Odegaard, que arrancou com liberdade do meio-campo, ficou cara a cara com Majecki e finalizou cruzado de canhota para fora, aos 38min.

POR POUCO! Saliba saiu jogando errado, Minamino interceptou e acionou Embolo na grande área. O atacante girou, chutou rasteiro, e a bola saiu raspando a rede pelo lado de for, aos 20min da etapa final.

2 x 0 (Arsenal). Salisu recebeu inversão de Saliba dentro da área e recuou muito mal para Majecki. O goleiro foi pressionado por Havertz, bateu na bola da maneira que deu e entregou no pé de Saka, que chapou para o fundo da rede.

3 x 0 (Arsenal). Após cobrança rápida de falta, Trossard cruzou da ponta esquerda. Merino finalizou em cima da marcação, Saka ficou com a sobra pelo lado direito e bateu cruzado. Havertz não conseguiu desviar, e Kehrer acabou mandando contra o próprio gol.

FICHA TÉCNICA

Arsenal 3 x 0 Monaco

Data: 11 de dezembro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Cartões amarelos: Gabriel Martinelli, Merino (Arsenal), Vanderson (Monaco)

Gols: Saka, aos 33min do primeiro tempo; Saka, aos 32min, e Kehrer, aos 42min do segundo tempo

Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly (Timber); Rice (Jorginho), Merino e Odegaard (Nwaneri); Saka, Gabriel Martinelli (Trossard) e Gabriel Jesus (Havertz). Técnico: Mikel Arteta

Monaco: Majecki; Vanderson (Teze), Kehrer, Salisu e Caio Henrique; Magassa (Minamino) e Camara (Matazo); Akliouche, Golovin e Ben Seghir; Embolo (Ilenikhena). Técnico: Adi Hütter