Prancheta do PVC: como joga o Botafogo supercampeão de Artur Jorge

Como joga o supercampeão Botafogo do técnico Artur Jorge, que volta a campo na quarta-feira (11), contra o Pachuca-MEX, na estreia da Copa Intercontinental? O colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Esse Botafogo sempre varia muito entre um 4-4-2 e um 4-2-3-1 por causa da posição do Savarino. Ele ora é o meia que fica no centro da linha de três com Luiz Henrique e Almada, ora ele vai jogar com o Igor Jesus.

Paulo Vinícius Coelho

Quando tem a bola, Artur Jorge segura um dos laterais para fazer uma linha de três zagueiros e facilitar a passagem do lateral oposto, armando uma linha de cinco atacantes com os meias e o centroavante.

O jogo do Botafogo tem sido muito mais num 3-2-5 quando o time tem a bola, ora com o Vitinho, ora com o Alex Telles passando -- com o Almada vindo para dentro para o Alex Telles passar pelo corredor, ou o Luiz Henrique virando segundo atacante e o Vitinho virando ponta.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista destacou ainda que o Fogão campeão brasileiro e da Libertadores é um time de marcação pressão, transições rápidas e muita força nas bolas paradas.

Diferentemente de outros campeões brasileiros e pelo mundo, o Botafogo não é o time da posse de bola. Foi o sétimo em posse de bola — a média do Botafogo no campeonato foi de 52%.

E ele faz 33% dos seus gols de bola parada -- um a cada três gols do Botafogo é de bola parada, incluindo pênaltis.

Paulo Vinícius Coelho

O Botafogo estreia amanhã contra o Pachuca na Copa Intercontinental e, se vencer, enfrenta o Al-Ahly na semifinal, no sábado (14), valendo vaga na decisão pelo título mundial.

São Paulo: Zubeldía falou sobre planos para 2025 com Oscar, diz Hernan

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, conversou por telefone com o meia Oscar e explicou seus planos para o Tricolor em 2025, informou o colunista André Hernan.

O São Paulo tem conversado com o Oscar e com o Wendell, que são prioridades. Só que dessa vez o Zubeldía falou com o Oscar.

O Zubeldía pegou o telefone e ligou para o Oscar. Foi uma conversa de meia hora onde ele explica como vê Oscar dentro de campo e quais são os planos para 2025.

Falaram da estrutura do São Paulo, da maneira do Oscar de jogar, do modelo de jogo do Zubeldía. Foi uma conversa ótima.

André Hernan

Artur Jorge tem propostas, mas deve ficar no Botafogo em 2025, diz Hernan

Artur Jorge tem propostas de clubes do exterior, mas deve ficar no Botafogo em 2025, acrescentou André Hernan no De Primeira.

O Arthur Jorge tem propostas. A multa rescisória dele é pagável, inclusive para o mercado brasileiro. Ele tem propostas de fora, não de times top, mas propostas importantes.

Mas a tendência, até pela questão familiar aqui no Brasil e pela disputa do Mundial de Clubes do meio do ano, a tendência é de uma permanência do Arthur Jorge no Botafogo.

André Hernan

