Liverpool bate o Girona e é o 1° time classificado para o mata-mata da Champions

O Liverpool venceu o Girona por 1 a 0 no estádio Montilivi, nesta terça-feira (10), em jogo válido pela sexta rodada da Champions League. Salah, de pênalti, marcou o único gol do jogo.

O resultado já garantiu o Liverpool no mata-mata. A equipe inglesa chegou aos 18 pontos, e o PSG, atual 25° colocado — primeiro time fora do mata-mata —, tem apenas quatro, sendo que só poderá somar mais 12 nos três jogos restantes.

O Liverpool, agora, tenta terminar a primeira fase entre os oito primeiros — eles garantem vaga direita nas oitavas de final. Equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputarão um playoff antes.

O Girona, por sua vez, segue com apenas três pontos. A equipe espanhola é a 30ª colocada.

O Liverpool volta a campo pelo Campeonato Inglês, contra o Fulham, no sábado (14), às 12h (de Brasília), em Anfield. No mesmo dia, o Girona visita o Mallorca, às 12h15, pelo Campeonato Espanhol.

A próxima rodada da Liga dos Campeões acontece apenas em 2025. Os Reds recebem o Lille, no dia 21 de janeiro, às 17h. Os espanhóis, por sua vez, visitam o Milan, dia 22, às 17h

Como foi o jogo

O Liverpool teve as primeiras oportunidades da partida. Antes dos dez minutos, Joe Gomez e Darwin Núñez já haviam exigido duas boas defesas do goleiro Gazzaniga.

Mas o Girona não se assustou e também criou chances. Francés parou na agilidade de Alisson e Bryan Gil não aproveitou quando ficou cara a cara com o goleiro.

Ainda antes do fim do primeiro tempo, Núñez foi novamente parado por Gazzaniga, que defendeu com o pé. E Alisson também trabalhou muito bem, fazendo defesaça no chute forte de Asprilla.

Na segunda etapa, o jogo continuou com chances para os dois lados. No primeiro minuto, Danjuma teve chute perigoso defendido por Alisson.

Robertson respondeu para o Liverpool, parando em Gazzaniga. No lance, no entanto, o VAR viu toque de Van de Beek em Luis Díaz na área, gerando pênalti para os visitantes. Na batida, Salah abriu o placar aos 17 minutos.

Após ficar em vantagem, os Reds esfriaram a partida e seguraram o ímpeto do Girona. Alexander-Arnold ainda teve chance perigosa de falta, mas o placar não foi alterado.