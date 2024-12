Botafogo inscreve Bastos para a Copa Intercontinental; veja lista completa

O torcedor do Botafogo ganhou uma boa notícia para a Copa Intercontinental. A Fifa divulgou nesta terça-feira os jogadores inscritos pelo clube carioca na competição, e o nome do zagueiro Bastos está presente na lista.

Bastos era dúvida para o torneio, já que desfalcou a equipe na final da Libertadores, contra o Atlético-MG, e nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro, diante Internacional e São Paulo. Ele teve uma lesão de gravidade média no músculo posterior da coxa esquerda no duelo diante do Palmeiras.

Por outro lado, o Botafogo não contará com Vitinho, que é o titular da lateral-direita. O jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo contra o Internacional e nem viajou com a delegação carioca para Doha, no Catar, onde ocorre a competição.

O elenco do Glorioso desembarcou em Doha na noite da última segunda-feira. Para a viagem, o Botafogo usou emprestado dois aviões fretados pelo New England Patriots, hexacampeão da NFL.

O próximo jogo do Fogão é pelo Derby das Américas, já nesta quarta-feira, em Doha.

A estreia do Botafogo na competição será diante do Pachuca, do México. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Intercontinental e está marcada para esta quarta-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio 974.

Quem vencer, avança à semifinal para enfrentar o Al-Ahly, do Egito, neste sábado (14), às 14h. O grande vencedor da semifinal encontra o campeão da Europa Real Madrid na final. A partida acontece na próxima quarta-feira (18), às 14h, no Lusail Stadium - palco da final da Copa de 2022, vencida pela Argentina de Messi.

Veja todos os inscritos do Botafogo para a competição

Goleiros: Gatito Fernández, John e Raúl

Defensores: Lucas Halter, Mateo Ponte, Alex Telles, Bastos, Alexander Barboza, Marçal, Adryelson e Cuiabano

Meio-campistas: Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Marlon Freitas, Thiago Almada, Gregore, Allan e Carlos Eduardo

Atacantes: Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Savarino, Júnior Santos, Matheus Martins, Jeffinho, Óscar Romero e Igor Jesus.