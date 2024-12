Estêvão comemora ano com o Palmeiras: "Vai ficar marcado na minha história"

Destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão comemorou o desempenho em seu segundo ano como profissional. O atacante de apenas 17 anos liderou o Campeonato Brasileiro em participações em gols, com 22 envolvimentos diretos.

"Foi um ano espetacular na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus, minha família e ao Palmeiras por terem me ajudado a chegar aqui. Confesso que, no começo do ano, não achei que teria tantas oportunidades, mas no decorrer dos meus esforços nos treinos e jogos, fui conseguindo meu espaço e pude ajudar o Palmeiras a chegar onde chegou, brigando pela artilharia e assistências. É um ano que vai ficar marcado na minha história", disse Estêvão em entrevista à ESPN nesta segunda-feira.

O cria do Verdão! Estevão foi eleito a revelação do @brasileirao 2024! pic.twitter.com/zuKLNQJltx ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) December 9, 2024

Após estrear no profissional do Palmeiras na última rodada do Brasileirão de 2023, Estêvão ganhou mais espaço nesse ano. Somente no Campeonato Brasileiro, em 31 jogos disputados, o atacante marcou 13 gols e distribuiu nove assistências. O jovem ainda recebeu convocações para defender a Seleção Brasileira ao longo da temporada.

"Eu nunca fui um cara forte. Estou me desenvolvendo ainda, acho que esse ano também foi um grande passo. Esse ano foi de muito aprendizado. Aprendi muitas coisas. Que o ano que vem seja melhor ainda", concluiu Estêvão.