Torcedores do Lyon fazem protesto contra John Textor: 'Quem será o otário?'

Em meio a um fraco início de temporada do Botafogo, o empresário John Textor também enfrenta problemas no Lyon, outro time do qual é o proprietário. Nesta quinta-feira, o clube francês foi alvo de um protesto da torcida, com direito a cobranças e faixas ofensivas.

O principal alvo foi o centro de treinamento do clube. Exibida na fachada, a faixa mais agressiva aponta o número de jogos restantes do Lyon nesta temporada europeia e cita até o Botafogo, num questionamento geral sobre o trabalho do americano dono dos dois clubes.

"Do orgulho à vergonha, quatro lutas pelo pódio. Sem dinheiro no final da temporada, Molenbeek? Botafogo? Lyon? Quem será o otário?", diz uma das faixas, sobre qual seria o próximo clube que aceitaria o comando de Textor. O Molenbeek, da Bélgica, também pertence ao grupo da Eagle Football.

A temporada do Lyon vem sendo complicada dentro e fora dos gramados. Fora, amarga prejuízo financeiro, longe de alcançar suas metas esportivas. No Campeonato Francês, ocupa o quarto lugar da tabela, uma posição acima da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. O time já não disputou a principal competição europeia na atual temporada.

O protesto aconteceu na esteira de duas derrotas do Lyon, nos últimos dias. A mais dolorosa delas, para o Manchester United, custou a eliminação nas quartas de final da Liga Europa.