Ultimate marca revanche entre Dricus du Plessis e Sean Strickland para o UFC Austrália

Depois de um certo suspense, a revanche entre Dricus du Plessis e Sean Strickland foi finalmente confirmada. A disputa, válida pelo cinturão peso-médio (84 kg), servirá como atração principal do UFC 312, que acontece no dia 9 de fevereiro, com sede na Austrália. O anúncio foi feito durante a transmissão oficial da edição de número 310, no último sábado (7).

No primeiro embate entre os rivais, disputado em janeiro deste ano, Du Plessis levou a melhor e se sagrou campeão da divisão até 84 kg do Ultimate. O resultado, porém, foi bastante contestado pelo americano, que viu seu reinado se encerrar em uma decisão dividida dos juízes.

Desde então, Strickland se engajou em uma campanha para conseguir uma oportunidade de vingar a derrota para o sul-africano. Para se credenciar a uma nova disputa de título, no entanto, o americano teve que superar o brasileiro Paulo Borrachinha, em junho, e defender seu posto de número um do ranking, em junho deste ano.

Por sua vez, Du Plessis confirmou seu status de campeão com uma imponente vitória sobre o ex-detentor do cinturão Israel Adesanya, no último mês de agosto. Na ocasião, 'DDP' finalizou o nigeriano e fez sua primeira defesa de título na categoria.

Sem furada de fila

A confirmação da revanche entre Du Plessis e Strickland pelo título dos médios coloca um ponto final, ao menos por enquanto, nas pretensões de Khamzat Chimaev de 'furar a fila' e disputar o cinturão da categoria. O russo, terceiro colocado no ranking, era visto como uma ameaça ao posto de próximo desafiante do americano, especialmente após finalizar o ex-campeão Robert Whittaker em outubro, no UFC 308.

We're taking TWO title fights down under ??@DricusDuPlessis vs @SStricklandMMA 2

Zhang WeilI vs @TatianaUFC #UFC312 | ?? Tickets on sale next week! pic.twitter.com/OotLiAGBCq

