Augusto Melo avalia ano do Corinthians e promete: "Não vamos medir esforços para manter o time forte"

O presidente Augusto Melo, logo após a vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Grêmio, avaliou o primeiro ano de sua gestão e prometeu que a diretoria vai fazer de tudo manter a equipe forte em 2025. O Timão terminou a atual temporada em alta, com nove vitórias seguidas no Brasileirão.

Na visão de Augusto, seu primeiro ano como presidente teve "erros e acertos". O dirigente valorizou o trabalho de reformulação feito pela diretoria e pediu para as "pessoas que se dizem corintianas" não atrapalharem o clube fora de campo.

"Sentimento de dever cumprido de certa forma, começamos o ano de forma difícil e terminamos com a nossa cara, com perspectiva de um 2025 muito melhor. Foi difícil equacionar nossos problemas, ainda temos alguns. Peço para esses caras que se dizem corintianos que parem com isso, que nos ajudem a tirar o clube dessa situação. Esperamos um 2025 muito melhor. Entre erros e acertos que tivemos, fomos criando experiência... Peguei uma conta que não era minha, mas corrigimos no decorrer do ano. O grupo é uma família, um time forte e a perspectiva é muito boa para 2025", disse Augusto Melo em zona mista.

Em relação ao planejamento para a próxima temporada, o presidente reforçou que o clube deve fazer movimentos pontuais nessa janela de transferências, por já ter uma base forte. A diretoria ainda vai se reunir com a comissão técnica para definir os próximos passos.

"Antes não tínhamos elenco, um time. Hoje, temos um elenco bem montado, vamos sentar com a comissão técnica, ver a nossa necessidade. Não vamos medir esforços para manter um time forte. Se depender de mim não vai sair ninguém, pelo contrário. Agora temos um time, será mais fácil buscar jogadores. Queremos atletas que queiram jogar aqui, que tenham nossas características", finalizou.

Contra o Grêmio, neste domingo, o primeiro gol corintiano saiu no final da etapa inicial, de pênalti, com Yuri Alberto. No segundo tempo, o Timão ampliou nos minutos finais com Charles, após assistência de Romero, e sacramentou o resultado com Memphis Depay, de bicicleta.

Com a vitória, o Corinthians fechou o Campeonato Brasileiro na 7ª colocação, com 56 pontos, três a menos em relação ao São Paulo, 6º colocado. A equipe de Ramón Díaz também igualou o recorde de triunfos seguidos na liga nacional, com nove.