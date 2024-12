Thaisa critica agressão de torcida do Osasco em jogo da Superliga de vôlei

Bicampeão olímpica pela seleção brasileira, a central Thaisa, do Minas Tênis Clube, criticou a agressão por parte dos torcedores do Osasco após a vitória do seu time sobre os donos da casa, no ginásio José Liberatti, em duelo válido pela Superliga feminina de vôlei.

Depois da virada da equipe mineira por 3 sets a 2, um torcedor do time paulista arremessou um lança confete contra Thaisa e Kisy. A atleta repudiou a atitude.

O que aconteceu:

Na noite de sexta-feira (6), o Minas venceu o Osasco por 3 sets a 2, em partida válida pela 9ª rodada da Superliga feminina. Thaisa levou o troféu Viva Vôlei como melhor jogadora em quadra após marcar 17 pontos.

O jogo foi marcado por desentendimentos entre as jogadoras e também entre as comissões técnicas dos dois times. Além disso, a arbitragem também teve que lidar com muitos pedidos de desafios. Próximo do fim da partida, um torcedor do Osasco lançou um objeto em direção à Thaisa.

"É muito triste vir a um clube em que joguei muitos anos, em que conquistei um campeonato mundial e receber uma agressão, de tacarem coisa na gente. É a segunda vez que eu estou jogando contra (o Osasco) e acontece esse tipo de coisa. Isso é triste. Já fizeram muita coisa de ofensa com a Adenízia também, que também jogou por anos e anos aqui. Torcer contra e vibrar faz parte do jogo, xingar até acontece. Mas passar do limite com as atletas. É Brasil, é muita falta de respeito. Fico triste, dei a minha vida quando estava aqui", disse Thaisa ao SporTV.

Medalhista de ouro com a seleção brasileira nos Jogos de Pequim-2008 e Londres-2012, Thaisa defendeu o Osasco entre 2008 a 2016.

Jogadora cobra registro em súmula

Em entrevista depois do jogo, a central do Minas afirmou que se sente triste pelo ocorrido e cobrou que o fato seja registrado em súmula.

Thaisa reforçou sua dedicação durante os oito anos em que atuou pelo Osasco, conquistando um campeonato mundial, e disse que deve haver limites para torcer.

Osasco se pronuncia

Por meio de nota oficial, o Osasco Voleibol Clube afirmou que a equipe de segurança do ginásio agiu imediatamente.

O clube também garantiu que o responsável pelo arremesso do objeto foi identificado e encaminhado para as autoridades do evento. Confira a nota completa:

Osasco Voleibol Clube tem compromisso com o jogo limpo e preza pela segurança de todos durante as partidas em seu ginásio. Cientes de que um objeto (um tubo de papelão) foi atirado em quadra, imediatamente a equipe de segurança agiu, identificou o responsável pela ação e o encaminhou para autoridades do evento, que tomarão as medidas cabíveis. O incidente não apaga a festa que as duas torcidas protagonizaram no ginásio José Liberatti na noite desta sexta-feira (6). O clube, sua comissão técnica e atletas reforçam a importância do respeito dentro e fora de quadra.



Minas lidera a competição

Com a vitória sobre o Osasco, o time mineiro lidera a competição nacional com 24 pontos.

O próximo confronto do Minas será contra o Dentil/Praia Clube, terça-feira (10), às 21h (de Brasília), em Uberlândia (MG).