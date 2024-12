Red Bull Bragantino x Criciúma: confira onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Abrindo a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino recebe o Criciúma neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela última rodada. O time paulista ainda tem chances de afastar a degola após ter conseguido vencer o Athletico Paranaense por 2 a 1 no Paraná.

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

Para conseguir se manter na elite do futebol nacional, o Red Bull Bragantino precisa vencer o seu jogo e torcer para que o Fluminense, que tem 43 pontos, seja derrotado pelo Palmeiras em São Paulo. Isso porque Atlético-MG, com 44 pontos, e Athletico-PR, com 42, duelam em Minas Gerais e pelo menos um será superado na tabela em caso de vitória do Massa Bruta.

Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, acredita que seu time vai escapar da degola por conta do profissionalismo dos atletas.

??? ????? ??? ? ?????! ???? Lucas Evangelista entra na seleta lista de jogadores que atingiram a marca de 200 partidas disputadas pelo Red Bull Bragantino. Vamos juntos, craque! ?#RedBullBragantino pic.twitter.com/kwAj23gkYC ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 6, 2024

"Os jogadores estão inconformados com a possibilidade de rebaixamento e isso me faz acreditar que vamos atingir nossos objetivos. Temos que trabalhar ainda mais para conseguirmos isso", disse o treinador.

O comandante do Massa Bruta não perdeu nenhum atleta em relação ao triunfo sobre o Furacão e deve repetir a formação.

Se o Red Bull Bragantino respira, o Criciúma vive uma grave crise. A derrota de 3 a 0 para o Flamengo, em Santa Catarina, que representou o oitavo jogo seguido sem vencer, selou matematicamente o rebaixamento e gerou a renúncia do presidente Vilmar Guedes.

Para este jogo, o técnico Cláudio Tencati não quis antecipar a escalação, mas pode fazer mudanças para observar o elenco de olho na próxima temporada. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam de suspensão.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO X CRICIÚMA

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 8 de dezembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Savio Sampaio (Fifa-DF)



Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Lucas Costa Modesto (DF)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa-RN)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; John John, Vinicinho e Eduardo Sasha



Técnico: Fernando Seabra

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Rodrigo e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Matheusinho e Marcelo Hermes; Bolasie e Felipe Vizeu



Técnico: Cláudio Tencati