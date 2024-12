Yuri Alberto diz qual a probabilidade de não estar no Corinthians em 2025

Yuri Alberto ficou em cima do muro sobre sua permanência no Corinthians em 2025.

O que aconteceu

O atacante afirmou que tem 50% de chances de não estar no Alvinegro paulista na próxima temporada. Ele deu a resposta em entrevista para o canal Benja Me Mucho, do jornalista Benjamin Back. O atleta ficou sem jeito e, diante da reação do entrevistador, começou a rir.

De 0 a 100, qual a possibilidade de ano que vem você não estar no Corinthians? Benjamin Back

Aí você me quebra... Vamos ver. De 0 a 100? 50. Yuri Alberto

Yuri Alberto tem futuro incerto e preocupa a comissão técnica corintiana, apesar de Augusto Melo cravar sua permanência. O técnico Emiliano Díaz disse que tentará convencer o jogador de 23 anos a ficar para o ano que vem, enquanto o presidente alvinegro afirma que a torcida pode ficar tranquila.

Ele atraiu interesse da Inglaterra e quase saiu no meio do ano. Na época, o jogador declarou que queria ter deixado o clube, mas que o Corinthians não aceitou negociá-lo. O atleta tem vínculo com o clube do Parque São Jorge até dezembro de 2027 e multa rescisória de 80 milhões de euros (mais de R$ 507 milhões).

Yuri deu a volta por cima durante a temporada e decolou em artilharias. Ele chegou a 30 gols no ano, igualando Pedro como o goleador do Brasil, e divide o posto de artilheiro do Brasileirão com Alerrandro, ambos com 14 gols cada um.