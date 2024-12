Renato Canuto e Mikey Musumeci lamentam vitórias sem finalização no UFC Invitational 9

Na noite da última quinta-feira (5), em Las Vegas (EUA), ocorreu o UFC Fight Pass Invitational 9. Com a temática Brasil vs Estados Unidos, o evento de grappling sediado no 'Apex' reuniu dez confrontos entre competidores das duas nações. Com disputas bastante equilibradas nos tatames, o placar entre os países terminou empatado em 5 a 5. Protagonistas do card, Mikey Musumeci e Renato Canuto venceram seus respectivos confrontos. Mas, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o americano e o brasileiro lamentaram não terem triunfado via finalização.

Estreante no evento, Mikey protagonizou a luta principal da nona edição do UFC Fight Pass Invitational contra Felipe Machado. Multicampeão mundial de jiu-jitsu, o americano venceu o oponente por pontos (veja abaixo). Mas, apesar da vitória contra um adversário condecorado, Musumeci admitiu que se sentiu frustrado por não ter chegado até a finalização.

"A experiência nesse campeonato foi incrível. Primeira vez competindo no UFC Fight Pass (Invitational). E foi contra um cara muito difícil, o Felipe Machado. Eu tentei muito finalizar ele a luta inteira, estava buscando a finalização. Mas infelizmente não consegui. Mas vou continuar melhorando. Estou um pouco triste agora, porque sempre tenho essa mentalidade de que se eu não finalizar a luta, eu sinto que perdi a luta. Então estou um pouco triste, mas espero que o povo do Brasil e todo mundo possa ter aproveitado essa luta", lamentou Mikey.

Aspecto financeiro

No 'co-main event' da noite, a grande estrela era Canuto. Protagonista da oitava edição, o brasileiro mediu forças contra Jason Nolf. E, diante do americano, ao contrário de sua última apresentação, Renato não conseguiu chegar no triunfo pela via rápida, vencendo na decisão dos juízes (veja abaixo). De olho em cheques maiores, o 'showman' do jiu-jitsu revelou que os competidores do UFC Invitational ganham bolsas extras caso consigam finalizar seus combates.

"A finalização ficou no 'quase' (risos). Felizmente estou com esse contrato com o UFC e os caras falaram: 'Tem que finalizar. Se finalizar, é muita grana'. Se não finalizar, é grana. Mas não é tanta grana (risos). Então tenho que melhorar um pouco esse 'approach', a maneira de chegar nas finalizações, porque não é legal sair sem ganhar essa grana (extra). Mas ganhei 'Luta da Noite', então acho que deu uma compensada boa. Eles me deram bônus de luta da noite", destacou Canuto.

Palco para grandes estrelas

Cada vez mais, o UFC Invitational tem se firmado como um dos grandes eventos de grappling da atualidade. Com a plataforma estabelecida do Ultimate, o show tem atraído as principais estrelas da modalidade. Além de Mikey e Canuto, o tatame montado no 'Apex' já recebeu nomes como Gordon Ryan, Victor Hugo, Nicholas Meregali, Felipe Preguiça, Kaynan Duarte e Nick Rodriguez. Além disso, representantes do MMA como Glover Teixeira e Renato 'Moicano' também já se aventuraram.

