FPF divulga tabela detalhada da fase de grupos da Copinha 2025; confira

Nesta sexta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, a famosa Copinha. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos conheceram todas as informações dos jogos da primeira fase do torneio de base.

A maior competição de base do país, que conta com 128 times divididos em 32 grupos, acontece entre os dias 2 e 25 de janeiro do próximo ano. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para o mata-mata. Já a grande final, prevista inicialmente para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, irá acontecer na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Maior campeão da Copinha com 11 títulos, o Corinthians está no Grupo 27 e disputará todos os seus jogos no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O Timãozinho pega o Gazin Porto Velho na primeira rodada, no dia 4 de janeiro, às 21h30 (de Brasília). Depois, pega o Rio Branco no dia 7, às 17h. Por fim, o Alvinegro duela com o Santo André no dia 10, também a partir das 17h.

Já o Palmeiras figura no Grupo 19, com sede na Arena Barueri, em Barueri. Os Crias da Academia enfrentam primeiro o Náutico no dia 3 de janeiro, às 18h. Já na segunda rodada, o Verdão mede forças contra o Santa Cruz, do Acre, no dia 6, a partir das 21h45. O time encerra sua participação na primeira fase contra o Oeste no dia 9, às 17h.

O São Paulo, por sua vez, foi sorteado no Grupo 11 e joga em Jaú, no Estádio Zézinho Magalhães. O Tricolor também estreia no dia 4 de janeiro, às 19h, contra o Serra Branca. Depois, encara o Sé de Picos (Piauí) no dia 7, no mesmo horário. A equipe faz seu último duelo na primeira fase diante do XV de Jaú, às 21h30 do dia 10.

Por fim, o Santos está no Grupo 7 e atua em Araraquara, na Fonte Luminosa. Os Meninos da Vila disputam a primeira partida no dia 3 de janeiro, às 20h, contra o SAF Tirol (Ceará). Em seguida, o Peixe pega o Jaciobá (Acre) no dia 6, a partir das 19h30, e fecha a fase de grupos contra a Ferroviária, no dia 9, às 19h.

O Corinthians vai em busca de seu 12º título da Copinha na temporada que vem. Enquanto isso, o São Paulo tenta a quinta conquista para igualar Fluminense e Inter na vice-liderança do ranking. Já o Palmeiras quer a terceira taça, e o Santos vai atrás do tetra.