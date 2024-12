Cruzeiro lança uniforme de treino para a temporada de 2025

Nesta sexta-feira, o Cruzeiro divulgou seu uniforme de treino para a temporada de 2025, em parceria com a Adidas.

A camisa, predominantemente na cor azul claro, leva a imagem da Raposa, em vez do tradicional escudo do clube ou as estrelas soltas. Por sua vez, a jaqueta e calça apresentam um tom de azul mais escuro.

Confira cada detalhe do novo uniforme de treino! Tá cabuloso! ? Já corre para as Lojas do Cruzeiro e garanta o seu! ? pic.twitter.com/guFWd22nne ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 6, 2024

Os materiais serão utilizados pelas equipes principais masculina e feminina, além de membros das comissões técnicas.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Juventude, pela última rodada do Brasileirão 2024. A equipe ocupa a nona posição, com 49 pontos. Para se classificar à Libertadores de 2025, o clube mineiro precisa vencer seu confronto e torcer por empate ou derrota do Bahia.