Aravena tem constatada lesão na coxa esquerda e não deve mais jogar pelo Grêmio em 2024

O Grêmio confirmou nesta sexta-feira que o atacante Aravena teve constatada uma lesão de grau 1 no adutor longo da coxa esquerda. Com isso, o chileno não deve mais entrar em campo pelo Tricolor Gaúcho na temporada.

O camisa 16 do Grêmio foi submetido a exames de imagem que comprovaram a existência da contusão. Ele já iniciou o tratamento com a fisioterapia do clube, mas dificilmente reunirá condições para o último jogo da equipe no ano, marcado para este domingo, contra o Corinthians.

Aravena se lesionou durante a partida contra o Vitória, na última quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante teve que ser substituído aos 34 minutos do primeiro tempo.

Manhã de treino no CT Luiz Carvalho ??? Foco total na última rodada do #Brasileirão2024. ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA https://t.co/V9uoVnquIl pic.twitter.com/c5zoCYCLEI ? Grêmio FBPA (@Gremio) December 6, 2024

Para o lugar do atacante de 22 anos, o técnico Renato Gaúcho tem como primeira opção o meia Cristaldo. O argentino entrou no lugar do camisa 16 contra o Vitória.

Contratado em julho, Aravena assumiu a titularidade do Grêmio na reta final do Brasileiro. Ao todo, o atacante chileno marcou dois gols e deu duas assistências em 16 jogos com a camisa do time gaúcho.

O confronto contra o Corinthians, válido pela última rodada do Brasileirão, está marcado para às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor Gaúcho ocupa a 12ª posição na tabela, com 45 pontos.