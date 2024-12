Após sorteio difícil, Textor diz que Botafogo não vai a passeio no Mundial: "Vamos competir"

Na tarde desta quinta-feira, foram sorteados os grupos do Mundial de Clubes 2025. Atual campeão da Libertadores, o Botafogo caiu no famoso 'grupo da morte'. O Glorioso brigará por uma vaga no Grupo B contra PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders (EUA).

Mais cedo nesta quinta, Luis Enrique, técnico do PSG, brincou que o time francês enfrentaria o Botafogo. E o palpite do treinador se confirmou. Quem também viu a brincadeira foi John Textor, CEO da SAF do Alvinegro carioca.

Após o sorteio que colocou o Botafogo no 'grupo da morte', Textor comentou a fala do técnico espanhol. Apesar do clima descontraído da entrevista, o CEO afirmou que o clube não vai ao Mundial a passeio e citou que o Glorioso tentará chocar o mundo.

"Eu vi isso (risos). Eu direi que eu conheço e amo qualquer pessoa que se chame Luis Enrique, falando claro do jogador do nosso time. Achei que foi muito engraçado, uma boa pergunta que a jornalista fez, e o quão profético é que realmente tenha acontecido? Ele é um bom homem, um grande treinador. Mas sabe, o Botafogo vai tentar chocar algumas pessoas. Não estamos aqui para ser o 'cachorrinho' do grupo, estamos aqui para ganhar jogos. É um teste para o que eu acho ser o melhor time da América do Sul contra grandes equipes da Europa. Eu sei que a América do Sul joga futebol bem. Não ache que seremos apenas uma equipe fraca do pote 3. Estaremos lá e vamos competir", afirmou o dirigente na zona mista.

Textor também comentou sobre a relação do Botafogo com os clubes que caíram no Grupo B e se disse animado por enfrentar equipes que já conhece.

"Esse é o grupo que queríamos, só pela diversão, certo? (risos). Você olha todos os clubes do Grupo A, com todas as regras que eles colocaram, não jogaremos contra outros brasileiros. Seja o PSG, seja o Real Madrid, seja o Manchester City, queremos jogar com o PSG. Conhecemos eles, somos amigos. Temos uma irmandade entre os nossos clubes na família Eagle e sei que alguns jogadores do Brasil podem ir para o Lyon em algum momento de suas carreiras", apontou o CEO.

GRUPO DEFINIDO! ??? O Botafogo está no grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA! Confira os nossos adversários! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/DA6cKmxOlJ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 5, 2024

"Acho que é uma grande oportunidade. O PSG é um grande clube, campeões da França quase todos os anos, obviamente vão bem na Champions League na maioria dos anos. É um ótimo sorteio. Atlético de Madrid? Somos muito amigos dos donos do Atlético de Madrid. Colaboramos com os projetos deles. É um pouco animador... temos alguns acionistas em comum. O Seattle também é interessante, temos uma relação com os donos de todos do grupo. Estamos ansiosos por isso", complementou.

O Botafogo começará sua trajetória no Mundial de 2025 contra o Seattle Sounders, que terá a seu favor o fato de jogar em casa. Na sequência, Textor projetou que o Alvinegro duelará contra PSG e Atlético de Madrid em Los Angeles.

"Eu acho que os dois próximos jogos vão ser em Los Angeles, então acho que temos Seattle no primeiro jogo e Los Angeles nos dois seguintes. Eu não sei se os jogadores estarão tão animados quanto eu com a Costa Oeste dos Estados Unidos, mas estou esperando ansiosamente por isso", concluiu o dirigente.

Os times de cada grupo se enfrentarão entre si apenas uma vez. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final do Mundial. A partir daí, a definição do mata-mata será feita em jogo único até a grande final. Não haverá disputa por terceiro lugar.