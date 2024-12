São Paulo leva virada para o Internacional e precisará da última rodada para avançar na Copinha feminina

Nesta segunda-feira, o São Paulo perdeu de virada para o Internacional, por 2 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha feminina. No CERET, Késia Senna abriu o placar para o Tricolor, mas Julieta e Analuyza viraram para o Colorado.

Com o resultado o São Paulo precisará da última rodada para avançar às quartas de final. O Tricolor fica com três pontos, na segunda colocação do grupo E. Já o Internacional, líder da chave, fica com seis pontos. Red Bull Bragantino e Vila Nova, que empataram nesta rodada, completam o grupo.

Na última rodada, o São Paulo enfrenta o Bragantino na quinta-feira, às 20h (de Brasília), enquanto o Inter joga contra o Vila Nova no mesmo dia, às 17h45. Ambos os confrontos acontecem no CERET, sede da chave.

Dos cinco grupos da Copinha feminina, os primeiros colocados se classificam diretamente para as quartas de final, enquanto as vagas restantes ficam com os três melhores segundos colocados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gurias Coloradas (@guriascoloradasoficial)

O São Paulo abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Ana Júlia bateu escanteio alto na área, a goleira Mari Ribeiro errou na saída e a camisa 9 Késia Senna cabeceou para as redes.

O Internacional virou na segunda etapa. Aos oito minutos, Danny Teixeira passou para Analuyza, que encontrou Julieta na marca do pênalti para empatar a partida.

Aos 19, Analuyza domina bola afastada pela defesa, bate cruzado e conta com desvio de Camila para virar o jogo.