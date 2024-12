Campeão da Libertadores, Botafogo alcança marca de 80 mil sócios-torcedores

Campeão da Libertadores pela primeira vez no último sábado, o Botafogo comemorou nesta segunda-feira mais uma marca. O Fogão anunciou que chegou ao número de 80 mil sócios-torcedores.

O site oficial do programa de sócio-torcedor do clube consta 80.739 associados. O torcedor que desejar fazer parte do programa pode se associar através do site Camisa 7.

A marca foi alcançada muito por conta da grande fase que o Botafogo vive na temporada. Além do título da Libertadores sobre o Atlético-MG, o Alvinegro também está perto de conquistar o Campeonato Brasileiro.

MAIS UMA MARCA HISTÓRICA! SOMOS 8??0?? MIL SÓCIOS @Camisa7Botafogo! ??? A torcida campeã da América quebrou mais um recorde para continuar escrevendo um FUTURO GLORIOSO! ?7?? #TempoDeBotafogo ? Faça parte da família em https://t.co/EK7HUuFhnn e fortaleça cada vez mais sua... pic.twitter.com/muFwWMnMnM ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 2, 2024

A equipe do técnico Artur Jorge pode se tornar campeã brasileira já nesta quarta-feira, quando enfrenta o Internacional, pela 37ª e penúltima rodada do torneio por pontos corridos.

O Glorioso ocupa a a liderança do Brasileirão, com 73 pontos conquistados, três a mais que o vice-líder Palmeiras. A bola rola para o duelo contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 21h30 (de Brasília).