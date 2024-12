Segundo melhor visitante do Brasileirão, Palmeiras busca justificar posto contra o Cruzeiro

Na próxima quarta-feira, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília). Ainda vivo na disputa pelo título, o Verdão busca fazer valer a segunda posição no ranking dos melhores visitantes da competição e, consequentemente, trazer os três pontos para São Paulo.

No quesito, a equipe comandada por Abel Ferreira fica atrás apenas do Botafogo, atual líder do Brasileirão, que registra 64,81% de aproveitamento fora de seus domínios. Até o momento, são dez vitórias, cinco empates e três derrotas do Glorioso.

Logo atrás, com 59,26%, aparece o Palmeiras, que acumula nove triunfos, cinco empates e apenas quatro derrotas. Nas 18 partidas disputadas como visitante, o Verdão marcou 24 gols e sofreu 16 (saldo de oito tentos).

Fechando a classificação dos cinco melhores visitantes, aparecem Flamengo (53,70%), Internacional (52.94%) e Fortaleza (41.18%).

Mesmo se for superado pela Raposa nesta rodada, o Alviverde não pode ser ultrapassado. Isso porque o Rubro-Negro atua em casa e o Internacional, rival do próprio clube carioca, chegaria aos 55,55% caso saísse vitorioso do Maracanã.

Atualmente, o Palmeiras se encontra na segunda colocação da tabela, com 70 pontos, três atrás do Botafogo. Caso o clube paulista vença e o carioca seja derrotado, o Verdão retoma a liderança por critérios de desempate (número de vitórias).