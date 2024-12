Jogo entre Fiorentina e Inter de Milão é suspenso após jogador passar mal em campo

Neste domingo, a partida entre Fiorentina e Inter de Milão foi suspensa após o atacante Edoardo Bove cair no gramado. O jogador foi levado de ambulância para o hospital e está consciente.

O lance ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo. Enquanto amarrava as chuteiras, Eduardo Bove caiu no campo. Rapidamente, jogadores e membros da comissão técnica de ambos os times foram atender o atleta de 22 anos.

A ambulância demorou a entrar em campo e os jogadores começaram a ficar desesperados. Alguns choraram, enquanto se fechavam em volta de Bove para impedir que o jogador fosse visto pela transmissão e pelos torcedores presentes no estádio.

Segundo o jornal italiano Repubblica, Bove está "alerta, consciente e respirando de forma independente". A informação foi confirmada pela Serie A Italiana.

O confronto, válido pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, foi imediatamente suspenso e ainda não há nenhuma informação sobre uma nova data para a partida.