Elenco do Corinthians dorme no CT após vitória no Sul e abre preparação para pegar o Bahia

Não há descanso para o Corinthians nessa semana final da temporada. Na manhã deste domingo, após vencer o Criciúma fora de casa, o elenco alvinegro já se reapresentou e iniciou os preparativos para o confronto direto contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro.

A delegação do Timão retornou de Criciúma (SC) durante a madrugada e dormiu nas dependências do CT Dr. Joaquim Grava. Jogadores e comissão técnica permaneceram no centro de treinamentos até o início da tarde, quando as atividades chagaram ao fim.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos no triunfo do último sábado fizeram um treino regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores, por sua vez, foram ao gramado após um trabalho de força na academia.

Depois do aquecimento, a comissão técnica de Ramón Díaz aplicou exercícios de troca de passes com movimentação e jogos de enfrentamento em campo reduzido.

Para o jogo contra o Bahia, o Corinthians terá os desfalques já conhecidos de Félix Torres (lesão no músculo anterior da coxa direita), Palacios (artroscopia no joelho esquerdo) e Maycon (rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

O elenco do Corinthians retorna aos treinos na tarde desta segunda-feira, quando fecha a preparação para o duelo contra o Bahia. A bola rola nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O Timão faz confronto direto contra o Bahia na briga por uma vaga na Pré-Libertadores. O Alvinegro paulista ocupa a oitava posição, com 50 pontos, enquanto o Tricolor de Aço é o sétimo, com a mesma pontuação. O Corinthians, assim, depende apenas de si para ir aos playoffs do torneio continental.