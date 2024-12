Vitória x Fortaleza: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Um duelo entre dois times que buscam um triunfo por objetivos distintos. Assim pode ser definido o jogo entre Vitória e Fortaleza, que se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Com 65 pontos, o Fortaleza busca um triunfo para encaminhar a vaga na fase de grupos da Libertadores e sonhar até mesmo com o título. O time vem de empate sem gols com o Flamengo, em casa. Já o Vitória, que segurou empate por 1 a 1 com o Botafogo no Rio de Janeiro, tem 42 pontos e quer sacramentar a permanência na primeira divisão para, quem sabe, pensar na Copa Sul-Americana.

Apesar dessa possibilidade, o técnico do time baiano, Thiago Carpini , prefere manter o foco na briga contra o rebaixamento.

"Temos que aproveitar este jogo contra o Fortaleza, um difícil clássico regional, para conseguirmos definir a nossa situação em termos de permanência. Depois pensamos em coisas maiores na competição", disse o comandante.

O treinador do Vitória gostou do desempenho do time contra o Fortaleza e deve repetir a escalação.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, acredita que seu time deve pensar no jogo a jogo.

"Tudo é possível nesta briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Temos que pensar jogo a jogo" afirmou o argentino.

Para este jogo, o Fortaleza tem dois desfalques. O lateral direito Eros Mancuso cumpre suspensão, enquanto que o volante Pedro Augusto está no departamento médico. Felipe Jonatan deve assumir o posto na lateral direita. Na a proteção aos zagueiros, Matheus Rossetto deve ser o titular.

Sextou de muito trabalho por aqui! ?? ? Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/Fiw3lDYYNa ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) November 29, 2024

VITÓRIA X FORTALEZA

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: 1 de dezembro de 2024 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Leone Carvalho (GO)



VAR: Daiane Muniz (SP)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu, Neris e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres, Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Matheusinho e Lucas Esteves; Janderson e Alerrandro



Técnico: Thiago Carpini

FORTALEZA: João Ricardo; Emanuel Brítez, Benjamín Kuscevic e Titi; Felipe Jonatan, Matheus Rossetto, Hércules, Emmanuel Martínez e Moisés; Marinho e Juan Lucero



Técnico: Juan Pablo Vojvoda