Torcida do Valladolid joga tênis e protesta contra Ronaldo: 'Vai para casa'

A torcida do Valladolid protestou contra Ronaldo Fenômeno, proprietário do clube, durante o jogo contra o Atlético de Madri, neste sábado (30), pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Mais de 7 mil cartazes com a mensagem 'Ronaldo, vai para casa' foram distribuídos entre os torcedores e exibidos nas arquibancadas. O Valladolid é o lanterna do Espanhol e foi goleado por 5 a 0 dentro de casa.

Torcedores simularam um jogo de tênis com raquetes gigantes nas arquibancadas (veja abaixo). Eles não gostaram do fato de Ronaldo ter jogado uma partida no mesmo momento em que o Valladolid era derrotado pelo Getafe, na sexta-feira retrasada.

¿Que Ronaldo se va a jugar a tenis mientras el Valladolid juega contra el Getafe?



Pues ante el Atlético, su afición hace lo mismo



@pabloegea pic.twitter.com/6oXHgP5Xv7 -- MARCA (@marca) November 30, 2024

Ronaldo é responsabilizado por estar muito afastado do dia a dia da entidade, dirigindo o clube de longe. Os torcedores do Valladolid estão insatisfeitos com a gestão do clube e exigem mudanças para melhorar a situação.

A equipe caminha para o terceiro rebaixamento desde que Fenômeno se tornou proprietário, em 2018: na temporada 2020/21 e na temporada 2022/23.

Presidente da CBF?

Ronaldo confirmou recentemente a intenção de presidir a CBF. A possibilidade havia sido revelada inicialmente pelo jornal Sport, da Espanha, e ganhou força após as declarações públicas em seu primeiro leilão beneficente.