Jogadores do Corinthians batem boca com policiais após confusão na torcida

Jogadores do Corinthians bateram boca com policiais após as autoridades agirem com agressividade com a torcida do clube paulista em uma confusão durante o jogo contra o Criciúma neste sábado (30).

O que aconteceu

Os jogadores reservas do Corinthians aqueciam no gramado enquanto a confusão aconteceu. Eles, então, se dirigiram até onde estava a torcida visitante e passaram a discutir com os policiais.

Romero foi um dos mais exaltados. O paraguaio chegou a fazer gestos em direção aos policiais pedissem que fossem para o campo.

A confusão aconteceu no intervalo da partida. Torcedores do próprio Corinthians se desentenderam na arquibancada, e a polícia chegou para colocar fim à confusão. Policiais chegaram a agredir algumas pessoas com cassetetes.

Sobrou até para o mascote do Criciúma. O Tigre fez uma brincadeira ao sair de campo carregado de maca e irritou os jogadores corintianos, que partiram para cima. O goleiro Matheus Donelli chegou a dar um empurrão.

O segundo tempo começou com alguns minutos de atraso por causa da confusão. O Corinthians perdia por 2 a 0 na volta do intervalo, mas virou o jogo para 4 a 2 e saiu com a vitória.

Veja o momento