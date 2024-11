Paz e foco: Atlético-MG e Botafogo se isolam da badalação de Buenos Aires

Enquanto torcedores de Atlético-MG e Botafogo festejam pelas ruas de Buenos Aires (ARG), as delegações das duas equipes encontram-se isoladas e bem longe da badalação, a mais de 40 km do Monumental de Nuñez, estádio da final da Libertadores neste sábado (30).

O que aconteceu

Os hotéis dos Alvinegros também contam com um forte esquema de segurança. O Atlético-MG está no Sheraton Buenos Aires Greenvile Polo & Resort, a 46 km do estádio Monumental. O do Botafogo é o Sheraton Pilar Hotel, em Pilar, cidade vizinha, a 43 km do local da final.

A distância para o badalado ponto turístico Puerto Madero, por exemplo, também é longe: são 32 km para o hotel do Galo e 56 km para o do Glorioso.

Os trajetos para o palco da decisão deste sábado duram quase uma hora. Porém, como as delegações terão escolta policial, este tempo de chegada deverá ser encurtado.

O hotel atleticano é um resort apropriado para a prática de polo. Ele conta com spa, academia, parque aquático, centro de convenções, salas de reuniões, bares e restaurantes.

O hotel botafoguense conta com os mesmos luxos do adversário. Na chegada da delegação, uma placa os recebia em português: "Seja bem-vindo, Botafogo! Desejamos muito sucesso!".

Cada equipe, porém, está numa extremidade de Buenos Aires, o que deverá fazer com que não se cruzem antes da final.

Atlético-MG e Botafogo também farão treinos em locais diferentes nesta quinta (28). Já na sexta (29), véspera da final, os times farão o reconhecimento do gramado do Monumental de Nuñez e concederão entrevistas coletivas. Tais agendas são protocolos obrigatórios exigidos pela Conmebol. Pela manhã, porém, treinarão com portões fechados em outros locais.

Distância afasta torcidas no desembarque e hotel

A grande distância dos hotéis afastou os torcedores nas chegadas de Atlético-MG e Botafogo. Muitos desistiram da missão por conta do alto preço que sairia o deslocamento e pouquíssimos se fizeram presentes. As delegações fizeram check-in sem alvoroço e com apenas algumas fotos tiradas para quem topou ir até lá.

Nos desembarques no aeroporto também não houve contato com torcedores. Em logística da Conmebol com as autoridades, os Alvinegros passaram por um corredor isolado em Ezeiza.

?? Conexão Brasil ?? Argentina: a viagem mais aguardada do ano! pic.twitter.com/052pHAfOBn ? Atlético (@Atletico) November 28, 2024