Iga Swiatek é suspensa por um mês em caso de doping

A ex-número 1 do mundo Iga Swiatek foi suspensa por um mês em um caso de doping, informou nesta quinta-feira a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA). A polonesa, atual tricampeã de Roland Garros e vice-líder do ranking mundial, testou positivo para a substância proibida trimetazidina em agosto deste ano.

A ITIA aceitou a defesa da tenista, que argumentou ter ingerido a substância por meio de uma medicação fabricada e vendida na Polônia (melatonina) que Iga vinha tomando para tratar problemas de jet lag e insônia. Portanto, o teste positivo foi julgado como não intencional após uma investigação que incluiu depoimentos da tenista e sua equipe e análises de dois laboratórios credenciados pela Agência Mundial Antidoping, a Wada.

Como a medicação contaminada era uma medicação regulada e que não exige prescrição médica no país da atleta, Iga foi julgada como "sem culpa significativa nem negligência, o que resultou em uma suspensão curta.

Iga foi suspensa provisoriamente de 22 de setembro a 4 de outubro, período em que deixou de disputar três torneios: o WTA 500 de Seul, o WTA 1000 de Pequim e o WTA 1000 de Wuhan. No dia 22 de setembro, ela recorreu contra a suspensão provisória e, enquanto o recurso era julgado, Iga e sua equipe informaram o tribunal independente que haviam identificado que o remédio a base de melatonina estava contaminado com trimetazidina (TMZ).

A contaminação foi confirmada por um laboratório independente de Utah (EUA), que é credenciado pela Wada, e o cenário foi analisado por um expert científico independente de outro laboratório credenciado pela Wada. Quando isso aconteceu, a ITIA decidiu encerrar a suspensão provisória, o que aconteceu em 4 de outubro. Como a atleta recorreu dentro do prazo de 10 dias e a apelação teve sucesso, a suspensão provisória não foi tornada pública.

O tempo de suspensão provisória conta para a suspensão definitiva, portanto Iga, que recebeu sua sentença em 27 de novembro, estará liberada para voltar a competir já no dia 4 de dezembro.

Além disso, ela perde o prêmio em dinheiro recebido por sua participação no WTA 1000 de Cincinnati, que foi o primeiro evento realizado após o teste. Ela alcançou as semifinais do torneio e perdeu para Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo.