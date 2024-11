Choque-Rei pela final da Copa do Brasil sub-20 terá entrada gratuita no Morumbis

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira que a final da Copa do Brasil sub-20, contra o Palmeiras, terá entrada gratuita no Morumbis na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília).

O título da competição será decidido em jogo único, na casa tricolor, e a torcida são-paulina poderá comparecer em peso para esse duelo através dos portões 6ª, 6B, 16A e 17B.

Vale lembrar que em clássicos realizados no estado de São Paulo é proibida a presença de torcidas rivais no estádio. Por isso, apenas torcedores tricolores poderão acessar o Morumbis.

O São Paulo se classificou para a final da Copa do Brasil sub-20 após vencer o Bahia por 2 a 0 na ida, em Itu, e empatar em 2 a 2 na volta, em Feira de Santana, após sair perdendo por 2 a 0.

O Palmeiras, por sua vez, confirmou presença em mais uma decisão batendo o Ceará nos dois jogos: 5 a 1 na ida e 2 a 0 na volta.

Essa é a segunda final do sub-20 do São Paulo sob o comando de Allan Barcellos. Há algumas semanas, o Tricolor acabou perdendo a decisão do Campeonato Paulista da categoria para o Norovizontino.