Estrela Vermelha vira, atropela Stuttgart e conquista a primeira vitória na Champions

Nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Estrela Vermelha recebeu o Stuttgart no Rajko Mitic Stadium e goleou por 5 a 1, de virada. O gol dos visitantes foi marcado por Demirovi?, enquanto Mvumpa, Kruni?, Ivani? e Radonji? (2) garantiram o triunfo para os donos da casa.

Com o resultado, o Estrela Vermelha, que havia perdido todas até aqui, conquistou sua primeira vitória e pulou para a 31ª colocação. Do outro lado, o Stuttgart desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação às oitavas de final de forma parcial. O time ainda caiu para a 27ª posição, com os mesmos quatro pontos.

O Stuttgart retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Werder Bremen, pela 12ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (de Brasília), no Weserstadion. Do outro lado, o Estrela Vermelha duela diante do Mladost Lu?ani, pela 17ª rodada do Campeonato Sérvio. A partida acontece também no sábado, mas às 13h, no Mladost Stadium Lu?ani.

Os gols

O placar foi aberto pelo Stuttgart, aos cinco minutos de jogo. O centroavante Demirovi? aproveitou a sobra dentro da área e bateu firme, sem chances de defesa para Ivan Guteša.

A reação dos mandantes começou aos 12, ainda do primeiro tempo, com Mvumpa, que finalizou de fora da área para deixar tudo igual.

Aos 31, Kruni? recebeu de Seol, dominou e bateu no alto da meta para virar o placar.

Já aos 20 da etapa final, Ivani? aproveitou o escanteio batido por Elšnik e mandou de cabeça para o fundo das redes.

Radonji? foi quem fez o quarto. Quatro minutos depois do terceiro gol, o jogador do Estrela Vermelha recebeu de Kruni?, invadiu a área e bateu forte.

Radonji? ainda fez o seu segundo no jogo e o quinto de seu time. Aos 43 minutos, ele recebeu na área, limpou dois adversário e bateu com muita categoria no canto da meta.

Girona perde para o Sturm Graz

Também pela quinta rodada da Liga dos Campeões, o Girona visitou o Sturm Graz no Wörthersee Stadion e perdeu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Mika Biereth.

Com o resultado, o Girona caiu para 30º, com os mesmos três pontos. A equipe também desperdiçou a chance de entrar de forma parcial na zona de acesso às oitavas da competição. Do outro lado, o Sturm Graz, que havia perdido as quatro partidas disputadas, venceu a primeira e ultrapassou o Girona, indo assim para a 29ª colocação.