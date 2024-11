'É tempo de Botafogo': a frase que atacante usou nas redes e virou lema

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

No começo de agosto, Matheus Martins fez uma publicação nas redes sociais para celebrar a chegada ao novo clube. No fim daquele curto e despretensioso texto do atacante recém-anunciado, porém, tinha uma frase que acabou se tornando um lema para elenco e torcida: "É tempo de Botafogo".

Foi muito natural. Na minha chegada, na minha coletiva de apresentação, eu acabei falando essa frase e, logo depois, postei uma foto com essa frase, que acabou pegando na torcida. Fiquei feliz que a torcida gostou e que virou uma marca registrada.

Matheus Martins

O que aconteceu

A frase, aos poucos, caiu nas graças da torcida e se espalhou. Ela passou a ser bastante utilizada por alvinegros em publicações na internet, mas também virou cartaz, estampa de roupas e por aí vai.

O clube passou a utilizar a frase em algumas publicações nas contas oficiais. A Conmebol também usou em um vídeo que mostrava o momento do apito final do segundo jogo contra o Peñarol, e a classificação à final da Libertadores.

O elenco também adotou a expressão. Jogadores e comissão técnica "abraçaram" o "É tempo de Botafogo" internamente. O técnico Artur Jorge, inclusive, a colocou na "bio" de um perfil na rede social.

Não esperava, pois foi muito natural e espontâneo. Acabou pegando muito rápido no clube e na torcida, e hoje vejo faixas nos jogos, nas ruas, no vestiário e é algo que falamos também antes de entrar nos jogos. Fiquei feliz com essa repercussão e espero que esse tempo siga sendo de felicidade.

Matheus Martins

A postagem de Matheus Martins foi feita em 1º de agosto. O atacante tinha sido anunciado dois dias antes. "Muito Feliz de estar vestindo essa camisa! Só agradecer a todos pela confiança! Não vejo a hora de estar em campo! Vamos Glorioso. E só o começo? É tempo de Botafogo!"

O atacante é cria do Fluminense, e foi vendido à Udinese, da Itália, em 2022. Ele atuou nas duas últimas temporadas no Watford, da Inglaterra, por empréstimo da Udinese. O Alvinegro desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões, na cotação atual) por 90% dos direitos.

Ele marcou o gol da classificação às semifinais. Matheus Martins bateu o último pênalti na disputa com o São Paulo, no Morumbi. Até aqui, com a camisa alvinegra, são 16 jogos — cinco como titular — e dois gols, ambos no clássico com o Flamengo.