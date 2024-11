Palmeiras goleia o São Paulo na ida e sai na frente na final do Paulistão sub-13

Neste domingo, o sub-13 do Palmeiras deu mais um passo rumo à conquista do Campeonato Paulista da categoria. O Verdão goleou o São Paulo por 4 a 1, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pelo jogo de ida da final. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Maicon Vinicius (2), Gabriel Bueno e Murilo, enquanto João Marcos descontou para o Tricolor.

Com 100% de aproveitamento no torneio, o Palmeiras tem campanha superior ao São Paulo e, por isso, será o mandante da segunda partida. O duelo está marcado para o próximo sábado, às 10h (de Brasília), no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

O Verdão vai em busca de seu sexto troféu paulista da categoria. Antes, já havia conquistado em 2007, 2016, 2018, 2022 e 2023. Já o São Paulo foi campeão apenas uma vez, em 2019.

Artilheiro do Alviverde no torneio, Maicon Vinicius abriu o placar aos cinco minutos de jogo. Os outros tentos saíram apenas na segunda etapa.

Gabriel Bueno ampliou para o Verdão aos 39. O São Paulo descontou com João Marcos aos 44 minutos, mas Maicon Vinicius, aos 49, e Murilo, aos 52, decretaram o placar final.