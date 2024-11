Leila Pereira vence Savério Orlandi e é reeleita presidente do Palmeiras até 2027

Leila Pereira venceu Savério Orlandi na corrida eleitoral e se reelegeu como presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, neste domingo, para o triênio 2025 a 2027.

A chapa 100 - Palmeiras Campeão, encabeçada pela empresária recebeu 2.295 votos, enquanto Savério Orlandi, da chapa Palmeiras Minha Vida É Você, teve 878 votos. Ainda houve 30 em branco. Ao todo, participaram da eleição 3.183 eleitores.

Leila terá como vice-presidentes Maria Teresa Bellangero (primeira vice), Paulo Buosi (segundo vice), Everaldo Coelho (terceiro vice) e Marcio Martin (quarto vice). Em relação à atual diretoria, há a mudança de dois vices, com as saídas de Neive Conceição Bulla de Andrade e de Tarso Luiz Furtado Gouveia.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras - Clube Social (@palmeirasclubesocial)

Essa foi a primeira vez que Leila enfrentou uma oposição no processo eleitoral. Em seu primeiro mandato, que começou no fim de dezembro de 2021, a empresária foi candidata única e recebeu 1.897 votos no pleito dos associados do clube.

Leila Pereira é também presidente da Crefisa e da FAM, patrocinadoras do clube desde 2015, e de outras 11 empresas. Esse será seu último mandato, já que não poderá concorrer na próxima eleição. Contudo, como já revelado pela presidente reeleita, a Crefisa e a FAM deixarão de estampar a camisa. O próximo patrocinador máster deve ser anunciado no clube apenas em 2025.

Em seu primeiro mandato, a equipe profissional de futebol masculino do Palmeiras conquistou uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa (2023), três Paulistas (2022, 2023 e 2024) e dois Brasileiros (2022 e 2023).