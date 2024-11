Com dois de Garro, Corinthians vence Vasco na Arena e encosta no G7 do Brasileiro

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1 na tarde deste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo na Neo Química Arena, que contou com dois gols do meia Rodrigo Garro, o Timão igualou a pontuação do G7 do Brasileirão e, assim, mantém o sonho de buscar uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

O Corinthians construiu a vantagem no primeiro tempo. Gustavo Henrique abriu o placar em cobrança de escanteio e Garro anotou duas vezes, com chutes da entrada da área. Na segunda etapa, o Vasco descontou com Puma Rodriguez.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 47 pontos, na 8ª colocação, mesma pontuação que o Cruzeiro, que fecha o G7. O Vasco, por sua vez, caiu para a 12ª posição, com 43 unidades.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, fora de casa, contra o Criciúma. Já o Vasco recebe o Atlético-GO no mesmo dia.

O jogo

Corinthians não deu qualquer respiro para o Vasco na primeira etapa. Logo aos 10 minutos, Garro cobrou escanteio na cabeça de Gustavo Henrique, que subiu sozinho no segundo pau e abriu o placar.

Aos 15, o Timão chegou ao segundo gol, com Rodrigo Garro. Matheuzinho cruzou para Romero, que ajeitou para o meia argentino finalizar da entrada da área, sem chance para Léo Jardim.

O terceiro tento do Corinthians saiu novamente dos pés de Garro, que dessa vez aproveitou rebatida da defesa vascaína e fuzilou para o fundo das redes.

Segundo tempo

Aos 10 minutos da segunda etapa, André Ramalho subiu livre em cobrança de escanteio e cabeceou para grande defesa de Léo Jardim, quase marcando o quarto para o Timão. Aos 20, foi a vez de Talles Magno assustar, com finalização que passou muito perto da meta vascaína.

Apesar do controle do Corinthians, o Vasco diminuiu aos 31 minutos, com Puma Rodriguez. O lateral fintou Breno Bidon e finalizou com a perna esquerda, no ângulo de Hugo Souza.

Mesmo com o gol marcado, o Vasco não conseguiu esboçar pressão contra um seguro Corinthians, que ainda teve chances de marcar o quarto gol.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 3 X 1 VASCO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 24 de novembro de 2024 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)



Público total: 46.083



Renda: R$ 2.563.923,50



Cartões amarelos: André Ramalho (Corinthians); Galdames, Jair, Puma Rodriguez e Hugo Moura (Vasco)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Gustavo Henrique, aos 11, Rodrigo Garro, aos 15 e 24 do 1ºT (Corinthians); Puma Rodriguez, aos 31 do 2ºT (Vasco)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana), André Carrillo (Coronado), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno (Pedro Raul) e Romero (Pedro Henrique).



Técnico: Ramón Díaz

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Maicon), João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Galdames e Payet (Philippe Coutinho); Leandrinho (Emerson Rodriguez), Vegetti (Jair) e Puma Rodriguez.



Técnico: Rafael Paiva