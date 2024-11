Com gol de brasileiro e polêmica no final, Marsellie ganha do Lens fora de casa pelo Francês

O Olympique de Marsellie visitou e venceu o Lens neste sábado, por 3 a 1, no estádio Félix-Bollaert, pela 12ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo, anotou o segundo gol da vitória dos visitantes, enquanto Rongier marcou o primeiro e Hojberg o terceiro. Fulgini diminuiu o placar para os donos da casa.

Com a vitória, o Marsellie se manteve na terceira colocação da competição e diminuiu a distância para a liderança. A equipe chegou a 23 pontos, nove a menos que o líder PSG. Do outro lado, o Lens desperdiçou a chance de encostar no próprio adversário deste sábado. A equipe figura na oitava posição, com 17 unidades.

O Marsellie volta a campo no próximo domingo, no confronto direto contra o Monaco, segundo colocado do Francês. Já o Lens tem pela frente o duelo contra o Reims, também pela parte de cima da tabela do torneio, na sexta-feira.

Após um primeiro tempo sem gols, o Marsellie iniciou a etapa final a todo vapor. Logo aos quatro minutos, Greenwood lançou Maupey na frente, que dominou e passou para Rongier. O meia recebeu na grande área e finalizou no canto, abrindo o placar para o time visitante.

Logo depois, aos 12, o brasileiro Luis Henrique ampliou o marcador para o Marsellie. Em mais uma jogada de Greenwood e Maupay, o ex-Botafogo recebeu a bola na área e bateu cruzado de pé direito rasteiro, estufando as redes do Lens.

Os donos da casa diminuíram o placar aos 35 minutos. Após uma série de finalizações bloqueadas, a bola sobrou para Fulgini que, com o gol aberto, descontou e recolocou o Lens na partida.

Animado com o primeiro gol, o Lens seguiu no ataque e conseguiu empatar o jogo cinco minutos após o tento. Fulgini deu lindo passe para Lascary, que encheu o pé de primeira e deixou tudo igual.

No entanto, a alegria do gol se tornou uma completa tristeza. O VAR sugeriu a revisão do lance ao árbitro por uma possível falta para o Marsellie no início da jogada, na meia-lua da área do Lens. O juiz voltou atrás, anulou o gol dos donos da casa e assinalou a falta para os visitantes. Na cobrança, Hojberg bateu forte no cantinho e marcou o terceiro do Marsellie, dando números finais à partida.