Confira os últimos adversários do Botafogo no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2024 está chegando ao fim. Com 69 pontos, o Botafogo ocupa a liderança da competição, dois a mais que o vice-líder Palmeiras. Para conquistar o título, no entanto, o Fogão não terá vida fácil nas últimas quatro rodadas.

O primeiro embate está marcado para acontecer neste sábado. O Botafogo recebe o Vitória, no Nilton Santos, pela 35ª rodada. O time baiano venceu quatro dos últimos cinco jogos e vem de vitória contra o Criciúma, por 1 a 0. A equipe ocupa a 12ª posição, com 41 pontos, mas segue na luta contra o rebaixamento.

Fim de jogo: Atlético 0 x 0 Botafogo. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/qK7Dlntqlc ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 21, 2024

Passado o jogo contra os baianos, vem a verdadeira final antecipada. Na próxima terça-feira, o Fogão visita o Palmeiras no Allianz Parque em jogo que pode encaminhar o campeão brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 21h30 (de Brasília).

Após a "decisão" contra o Verdão, o Botafogo deixa o Brasileiro de lado e passa focar em outra final. A equipe encara o Atlético-MG pela finalíssima da Libertadores no dia 30, em Buenos Aires, na Argentina.

Por fim, os comandados do técnico Artur Jorge enfrentam dois adversários da parte de cima da tabela. A equipe encara o quinto colocado Internacional, no Beira-Rio, pela 37ª rodada, no dia 4 de dezembro, e encerram a campanha na Série A contra o São Paulo, no Nilton Santos, quatro dias depois. O Tricolor ocupa a sexta posição.