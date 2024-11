Atlético-MG x Botafogo: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do sportv (TV fechada) e do Premiere (canal por assinatura). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo lidera o Brasileirão, enquanto o Atlético-MG é o décimo colocado. O time carioca vem de empate sem gols com o Cuiabá, enquanto os mineiros perderam por 1 a 0 para o Athletico.

A partida será na casa do América-MG e terá portões fechados. A Arena MRV foi interditada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a confusão no jogo de volta da final da Copa do Brasil. Dessa forma, o Atlético-MG terá de jogar em outro estádio com portões fechados até uma julgamento definitivo do caso.

As duas equipes devem ter desfalques por conta da Data Fifa. Milito não deve contar com Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas, enquanto Artur Jorge não poderá contar com Luiz Henrique, Igor Jesus, Alex Telles, Savarino, Thiago Almada e Gatito Fernández.

Atlético-MG x Botafogo

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 20 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Transmissão: sportv e Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Paulinho, Deyverson, Hulk. Técnico: Milito

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Eduardo; Jeffinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge