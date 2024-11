Equador vence Colômbia com golaço de atacante do Inter e erro bizarro; veja

O Equador venceu a Colômbia por 1 a 0 nesta terça-feira (19), em Barranquilla, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo foi repleto de emoções e teve lances marcantes, principalmente no primeiro tempo.

Teve golaço, erro inacreditável e expulsão

O Equador saiu na frente ainda no primeiro tempo com um golaço de Enner Valencia. O atacante do Inter recebeu na intermediária de ataque, deixou três adversários para trás e bateu com categoria no canto direito baixo de Vargas.

Córdoba perdeu um gol inacreditável após passe de James. O meio-campista ex-São Paulo recebeu pela esquerda e só rolou para o camisa 9. Sem goleiro, ele pisou na bola e viu ela sair para tiro de meta.

O primeiro tempo ainda teve expulsão. Hincapié recebeu o vermelho direto após derrubar Córdoba na entrada da área — o atacante já havia driblado o goleiro Galíndez e tinha caminho livre para marcar.

A Colômbia pressionou muito na etapa final, mas não conseguiu o empate. Galíndez, goleiro do Equador, fez boas defesas e garantiu a vitória fora de casa.

A vitória colocou o Equador na terceira colocação das Eliminatórias, com 19 pontos. A Colômbia, por sua vez, caiu para o quarto lugar, com os mesmos 19, mas com saldo de gols menor.

As duas seleções só voltam a campo em 19 de março. A Colômbia visita o Brasil, e o Equador recebe a Venezuela. Os dois jogos serão válidos pela 13ª rodada das Eliminatórias.

Veja o gol e o erro bizarro

ENNER VALENCIA DRIBLOU MEIO TIME DA COLÔMBIA E MARCOU UM GOLAÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOpic.twitter.com/seeOnqyDqO -- DataFut (@DataFutebol) November 19, 2024