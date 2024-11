Com três paulistas, Série B define rebaixados na penúltima rodada; confira

Na tarde deste domingo, com os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, foram definidos os quatro clubes rebaixados para a Série C. Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani disputarão a Terceira Divisão na próxima temporada. Ao todo, caíram três times paulistas e um catarinense.

Brusque e Guarani já tinham sido rebaixados ao fim da 36ª rodada. Agora, com as definições da 37ª rodada e as vitórias de CRB e Chapecoense, foram decretadas as quedas de Ponte Preta e Ituano a uma rodada do fim da competição.

No sábado, a Ponte foi goleada pelo Sport por 4 a 0 em casa. Já o Ituano venceu o Vila Nova por 4 a 3 fora de casa. Contudo, com os triunfos de CRB e Chapecoense neste domingo e apenas uma rodada restante, as equipes paulistas não conseguem mais atingir a pontuação necessária para deixar o Z4.

A Ponte Preta está na 17ª colocação e caiu com 38 pontos, enquanto o Ituano aparece em 18º, com 37 pontos. O CRB, com a vitória sobre o Santos, chegou aos 42 pontos e assumiu a 15ª posição, e a Chapecoense, que bateu o Coritiba, alcançou os 44 pontos e figura no 14º posto.

Com as vitórias do CRB e Chapecoense, a @aapp_oficial sofre seu primeiro descenso à Série C no Século 21. Desejamos boa sorte na próxima temporada, Macaca. ?? pic.twitter.com/i4VXUHGIVd ? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) November 17, 2024

A pontuação máxima que a Ponte Preta pode atingir é 41 pontos, o que a deixaria na mesma 17ª posição, já que o CRB e o Botafogo-SP têm 42. Já o Ituano só poderia alcançar os 40 pontos.

Dessa forma, CRB, Chapecoense, Botafogo-SP e Paysandu, que também brigavam contra a queda, permanecerão na Série B na próxima temporada.

O Brusque é o 19º colocado da Série B, com 36 pontos, enquanto o Guarani cairá para a Terceira Divisão como o lanterna, com apenas 32 pontos. Ambos os clubes foram rebaixados com duas rodadas de antecedência.

Mesmo rebaixados, os quatro times ainda voltam a campo para cumprir tabela e se despedirem da Série B no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília). A Ponte Preta visita o Avaí, o Brusque encara o América-MG fora, o Guarani recebe o Ceará, e o Ituano pega o Amazonas em casa.