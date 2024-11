Alô, Brasil! Uruguai afasta crise com Bielsa após 'fogo amigo' de Suárez

Do UOL, em Salvador (BA)

Antes de enfrentar o Brasil, a seleção uruguaia afastou a crise com Marcelo Bielsa após o "fogo amigo" do ídolo Luis Suárez.

O que aconteceu

O Uruguai venceu a Colômbia na raça por 3 a 2, encerrou um jejum de oito partidas sem vencer e mostrou que a polêmica com Bielsa e Suárez pode ter ficado para trás. O treinador ficou na berlinda depois de uma forte entrevista do atacante.

Recém-aposentado da seleção uruguaia, Suárez detonou Bielsa em entrevista ao "DSports Uruguay" e criou uma crise na Celeste.

Suárez disse que "El Loco" não dá nem bom dia aos jogadores e tenta proibi-los de se relacionar com os torcedores. O discurso foi corroborado por líderes do elenco, como o capitão Valverde.

Bielsa reconheceu que sua "autoridade foi afetada", mas disse que não sentiu diferença dos atletas, mesmo com maus resultados consecutivos.

A resposta veio na vitória por 3 a 2 sobre a Colômbia na última sexta-feira (15), em casa. O Uruguai saiu atrás, virou, levou o empate e conseguiu os três pontos no fim, assumindo a vice-liderança.

Uma vitória como essa cura. Os jogadores mostraram raça até o fim e conseguiram um resultado necessário.

Bielsa, em entrevista coletiva

O UOL ouviu que o convívio maior durante a Copa América gerou um desgaste. Marcelo Bielsa tem personalidade forte, é difícil de lidar e o tempo maior no dia a dia dos Estados Unidos fez Suárez e outros jogadores saírem do sério. Mesmo assim, o Uruguai eliminou o Brasil e caiu na semi da competição para a Colômbia.

A Federação Uruguaia tentou apaziguar os ânimos, manteve Bielsa e entende que o tempo curto nas Datas Fifa das Eliminatórias não gerará novos problemas. Os relatos são de treinamentos "tranquilos" nos últimos dias. E o time mostrou que está comprometido diante da Colômbia.

A preocupação da federação é com a Copa. Se Bielsa chegar até lá, precisará lidar novamente com um período maior de convivência. A ideia da seleção uruguaia é que o treinador crie uma relação melhor e que os jogadores também entendam mais como ele age.

Fato é que, mesmo com as loucuras de Bielsa, o Uruguai reagiu e será uma pedreira para o Brasil. A diferença entre as seleções é de dois pontos. A equipe de Dorival Júnior está em quarto lugar.

Dorival não tem problemas de relacionamento com elenco, mas verá a pressão subir se não derrotar o Uruguai. O empate com a Venezuela foi frustrante e a próxima Data Fifa só será em março, com novos duelos diretos: Colômbia e Argentina.