Palmeiras é o time com melhor aproveitamento em 2024 entre os clubes da Série A

O Palmeiras não faz sua melhor temporada dos últimos anos e amargou neste ano eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores. Apesar disso, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem o melhor aproveitamento de 2024, no momento.

De acordo com o levantamento feito pelo Sofascore, o Verdão tem 66,7% de aproveitamento em 2024, levando em conta todas as competições que disputou e que ainda disputa no ano. O Alviverde, aparece à frente de Flamengo e Botafogo, com 66,2% e 65,7%.

Como o seu time está se saindo no ano? ?? O aproveitamento dos times da Série A por todas as competições na temporada 2024! ? ? Variações nas posições de acordo com o último ranking de aproveitamento publicado (01/11/2024). pic.twitter.com/3mxGiOcjKo ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 15, 2024

Nesta temporada, o Palmeiras disputou 62 jogos, conquistou 36 vitórias, sofreu dez derrotas e 16 empates. Além disso, são 102 gols marcados e 50 sofridos.

O Palmeiras ainda briga pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão é o vice-líder, com 64 pontos, quatro a menos que o Botafogo, que está na ponta da tabela.

O time comandado por Abel Ferreira começou o ano disputando a Supercopa do Brasil, com o São Paulo, mas ficou com o vice após derrota nos pênaltis. Em abril, a equipe levantou a taça do Campeonato Paulista.

Mais à frente, o Alviverde acabou caindo nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, e da Libertadores, contra o Botafogo. O rubro-negro, aliás, sagrou-se campeão do torneio, enquanto o Glorioso está na final da competição continental e luta pelo título contra o Atlético-MG.

Visando manter o posto de melhor aproveitamento, o Palmeiras entra em campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Bahia, pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).