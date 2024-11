Bruno Henrique é punido e desfalca o Flamengo no duelo contra o Cuiabá pelo Brasileirão

O Flamengo segue com a preparação para o duelo contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico Filipe Luís não poderá contar com o atacante Bruno Henrique, punido no STJD na última quinta-feira pela expulsão na semifinal da Copa do Brasil.

O jogador recebeu cartão vermelho direto na partida de ida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 20 de outubro. Bruno Henrique acertou um chute na cabeça de Matheuzinho, aos 28 minutos do primeiro tempo.

O atacante foi suspenso por dois jogos pela Quarta Comissão Disciplinar e já cumpriu uma das partidas.

Com isso, Filipe Luís terá mais um desfalque para o confronto. Além de Bruno Henrique, o treinador dificilmente contará com os jogadores que estão com suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas.

O comandante, por outro lado, pode ter o retorno do atacante Gabigol, jogador com saída do Flamengo já acertada e afastado pela diretoria do último confronto.

O duelo contra o Cuiabá será na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. O time rubro-negro ocupa a quarta posição com 59 pontos, enquanto a equipe adversária é a 19º colocada, com 29 pontos.