No aniversário de 129 anos do Flamengo, Olivinha é homenageado com busto na Gávea

No aniversário de 129 anos do Flamengo, as comemorações também se estenderam para o basquete. Olivinha foi imortalizado na manhã desta sexta-feira com a inauguração de seu busto na Gávea. Com isso, ele se torna o primeiro atleta olímpico a receber esta homenagem pelo clube.

"Estou sentindo uma emoção muito grande, nunca senti isso na minha vida. Jamais pensei que eu poderia receber um busto, uma homenagem como essa. Estou super feliz. Para mim, é a maior honra da minha vida. Só gratidão por tudo", afirmou o ex-jogador.

Para a eternidade! @Olivinha16 ?? O Deus da Raça está imortalizado no Solo Sagrado, Nação! Olivinha foi homenageado na manhã desta sexta-feira, no aniversário de 129 anos do Flamengo, como o primeiro atleta olímpico a receber um busto na Gávea. Obrigado por tudo, 1??6??! Merece... pic.twitter.com/voaiQVWhcf ? Time Flamengo (@TimeFlamengo) November 15, 2024

Apelidado de "Deus da Raça" pela torcida, Olivinha passou grande parte de sua carreira no FlaBasquete, por onde é bicampeão do mundo. O ex-ala/pivô também é o maior campeão da história do NBB e possui diversos recordes no basquete brasileiro, tendo disputado mais de 500 partidas pelo principal torneio do país.

Além dos títulos mundiais, Olivinha conquistou dois continentais, seis NBBs e 13 Campeonatos Cariocas pelo Flamengo. Ele também atuou pelo Pinheiros, onde foi campeão paulista. Pela Seleção Brasileira, venceu os Jogos Pan-Americanos de 2015 e a Copa América de 2009. Emocionado, o ex-jogador se declarou para o clube por onde se aposentou e passou mais de 10 anos.

"Flamengo, eu te amo! Vou te carregar para sempre no meu coração. Obrigado por tudo que você me proporcionou e pela homenagem fantástica que vocês fizeram para mim", finalizou o eterno camisa 16 do FlaBasquete.