Fluminense torce contra o Athletico-PR para seguir com pequena gordura do Z4

O Fluminense ainda tem possibilidade de retornar à zona de rebaixamento do Brasileirão 2024, então ficará na torcida no duelo deste sábado entre Athletico-PR e Atlético-MG, na Ligga Arena, em Curitiba. Os cariocas esperam que o time paranaense não vença o confronto.

No cenário atual, o Fluminense tem 37 pontos, na 14ª colocação do Brasileirão. Está com a mesma pontuação de Criciúma (15º) e Juventude (16º), mas com uma vitória a mais. E um ponto de vantagem em relação ao Red Bull Bragantino, primeiro integrante da zona de rebaixamento.

Se o Athletico-PR vencer o Atlético-MG, chegará aos mesmos 37 pontos e ultrapassará o Fluminense no saldo de gols. Para piorar, os cariocas ficarão com a mesma pontuação do Juventude, que passará a abrir o Z4.

Após vencer o próprio Athletico-PR no dia 22 de outubro, o Fluminense ganhou um respiro da zona do rebaixamento. Mas uma série de três jogos sem vitória, com apenas um ponto conquistado, colocou novamente o time carioca em situação preocupante.

O Fluminense volta a jogar pelo Brasileirão na sexta-feira, dia 22 de novembro. O adversário será o perigoso Fortaleza, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.