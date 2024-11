Campeão da São Silvestre, Franck Caldeira é atração de prova em Campo Grande

Franck Caldeira é um nome de peso do atletismo que disputará o Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series 2024, etapa de Campo Grande. A competição será realizada no próximo domingo, com a largada partir das 7h10, na Avenida Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal.

Campeão da Corrida de São Silvestre em 2006 e medalha de ouro na maratona dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, Franck Caldeira já correu e venceu as etapas de São Paulo do Circuito CAIXA nos anos de 2005 e 2006.

Glenilson Gilbert de Carvalho também conhece o sabor da vitória no Circuito CAIXA. Ele foi o mais veloz na categoria Elite na segunda etapa da temporada 2024, realizada em Belo Horizonte, dia 21 de julho. Completou a prova em 30min44 e foi um resultado especial. Kleidiane Barbosa Jardim, sua esposa, foi a campeã entre as mulheres. Ambos estão confirmados para correr em Campo Grande.

Completam a categoria Elite os atletas Leonardo Moraes da Silva, Messias Amorim, Gustavo Barros de Souza, Maurinaldo dos Santos e André Rodrigues do Nascimento. Entre as mulheres, destaque para Raisa Marcelino do Nascimento, Janine Rodrigues de Oliveira e a queniana Naum Jepchirchir.

Padrinho na prova

O medalhista olímpico Cláudio Roberto Sousa será o padrinho da etapa de Campo Grande do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series 2024. Prata pelo revezamento 4x100m na Olimpíada de Sydney/2000, ele marcará presença na largada e na premiação da prova, disponível para interagir com os atletas amadores e também com o público.

A medalha olímpica de Cláudio Roberto tem uma história, no mínimo, inusitada. O ex-velocista só recebeu a premiação mais de 20 anos após a final na Austrália. Como reserva da equipe 4x100m, ele correu as eliminatórias, mas uma sucessão de desencontros o deixou sem a medalha.

Em 2020, em cerimônia no Brasil e ao lado dos quatro atletas que foram titulares naquele revezamento - Vicente Lenílson, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos e Claudinei Quirino -, ele pendurou finalmente a medalha de prata no peito.

CIRCUITO CAIXA 2024



14/07 - Brasília - Esplanada dos Ministérios - realizada



21/07 - Belo Horizonte - Praça Nova Pampulha - realizada



01/09 - Aracaju - Passarela do Caranguejo/Farol Coroa do Meio - realizada



08/09 - Salvador - Praça do Piatã - realizada



15/09 - Maceió - Estacionamento do Jaraguá - realizada



02/11 - Goiânia - Paço Municipal - realizada



10/11 - São Paulo - CERET - realizada



17/11 - Campo Grande - Av. Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal



24/11 - Palmas - Praia da Graciosa



01/12 - Porto Alegre - Rótula das Cuias da Av. Beira Rio



08/12 - Vitória - Praça do papa.