Brasil dá bons sinais, mas empata com Venezuela após Vini perder pênalti

Do UOL, no Rio de Janeiro

A seleção brasileira empatou com a Venezuela, em 1 a 1, nesta quinta-feira (14), pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa 2026.

O gol brasileiro foi de Raphinha, de falta, enquanto Segovia (com cerca de 40 segundo em campo) empatou para os venezuelanos.

O jogo em Maturín (VEN) ficou marcado porque Vini Jr. perdeu um pênalti que poderia ter dado a vitória ao time de Dorival Júnior.

O resultado faz com que o Brasil não consiga uma vitória sequer sobre a Venezuela nesta edição das Eliminatórias. Os dois jogos foram empate.

A seleção brasileira chegou aos 17 pontos, momentaneamente em terceiro.

O Brasil volta a campo na terça-feira (19), contra o Uruguai, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O lateral-direito Vanderson tomou o segundo amarelo dele nas Eliminatórias e está suspenso. Danilo volta contra os uruguaios.

Por que o Brasil foi bem no primeiro tempo

O Brasil fez um ótimo primeiro tempo. Até de forma mais dinâmica e insinuante na comparação do confronto com o segundo tempo diante do Peru.

Muito disso deve-se a dois nomes: Raphinha e Vini Jr. O que Barcelona e Real Madrid têm de melhor nesta temporada esteve, de forma combinada, a serviço da seleção.

Vini não ficou preso à ponta esquerda. Se movimentou, veio buscar jogo, gerou movimentação, achou companheiros, deu lançamentos e acertou uma bola na trave.

Raphinha mostrou mais uma vez que a adaptação como meia foi um acerto. Legado de Hans Flick para Dorival, em um momento sem Neymar.

Camisa 10 da seleção desta vez, Raphinha foi quem fez o belo gol de falta que abriu o placar, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Raphinha comemora gol em Venezuela x Brasil, partida das Eliminatórias Imagem: Federico Parra / AFP

Os sustos que o Brasil levou

O time estava muito bem lá na frente, foi dominante, mas o Brasil passou alguns sustos defensivos.

Primeiro, Bruno Guimarães levou um bote na saída de bola. Sorte que quem recebeu de volta estava impedido e, de qualquer forma, Ederson saiu abafando.

Mas o próprio Ederson deu uma bobeira que quase custou caro: o passe rasteiro pelo meio da área foi interceptado por Martínez. O goleiro novamente precisou sair abafando. Desta vez, para evitar o dano do próprio erro.

A lateral vai mudar

O cartão amarelo que Vanderson levou no primeiro tempo foi em uma falta dura sobre Martínez.

Com isso, Dorival deve convocar mais um jogador para a posição. De qualquer forma, Danilo será o titular contra o Uruguai, terça-feira.

Segovia joga bola

"Esqueça" tudo o que você leu sobre o primeiro tempo do Brasil. O empate da Venezuela saiu com cerca de 40 segundos da etapa final.

Segovia tinha acabado de entrar e mostrou que joga bola. Pelo nome, poderia até ser uma tabela no Botafogo, já que a assistência foi de Savarino.

Só que o Segovia venezuelano não é o Segovinha mais conhecido no Brasil. Mas fez um golaço que o xará paraguaio passou longe de conseguir pelo Botafogo.

Vini Jr. perde pênalti

O Brasil estava muito atordoado no começo do segundo tempo. Mas um lançamento espetacular de Gerson usou muito bem a velocidade de Vini Jr.

O atacante foi derrubado na área pelo goleiro Romo. Inicialmente, o árbitro apontou falta fora da área. O VAR corrigiu.

Mas o que não saiu correto mesmo foi o jeito que Vini Jr fez a cobrança. Raphinha cedeu a bola para o camisa 7, quem sabe, fazer o primeiro gol dele nestas Eliminatórias. Romo defendeu, e Vini ainda mandou o rebote para fora.

As tentativas de Dorival

Luiz Henrique e Paquetá foram as primeiras substituições de Dorival no jogo. Raphinha foi deslocado para a esquerda, Vini ficou mais centralizado, enquanto o atacante do Botafogo ocupou a ponta direita. Quem sabe para repetir o roteiro dos jogos anteriores da seleção — Luiz Henrique fez gol nos dois.

Martinelli e Estêvão foram outras tentativa de mudar a cara do jogo.

Clima quente no fim

González foi expulso aos 43 minutos do segundo tempo, após dar um tapa no rosto de Vini Jr. O lateral venezuelano tinha entrado minutos antes, mas deixou a seleção com um a menos. O clima já estava tenso por causa de faltas mais duras de alguns jogadores. Duro mesmo foi o Brasil empatar esse jogo, mesmo fora de casa.

Para completar, ainda ligaram a irrigação aos 48 minutos do segundo tempo. Tudo para gerar perda de tempo.

Ficha técnica

Venezuela 1 x 1 Brasil

Local: Estádio Monumental, em Maturín (VEN)

Data/Hora: 14/11/2024, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: David Fuentes e Miguel Roldán (COL)

Cartões amarelos: Murillo, Cásseres, Romo (VEN); Vanderson (BRA)

Cartão vermelho: González (VEN)

Gols: Raphinha, 42'/1ºT (0-1); Segovia, 1'/2ºT (1-1)

Venezuela: Romo, Aramburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel e Miguel Navarro; Yangel Herrera (Cásseres), José Martínez (Rincón), Savarino, Jhon Murillo (Segovia) e Eduard Bello (Alexander González); Rondón (Cádiz). Técnico: Fernando Batista (suspenso) / Leandro Cufré.

Brasil: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Estêvão); Bruno Guimarães (Martinelli), Gerson e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Vini Jr. e Igor Jesus (Paquetá). Técnico: Dorival Júnior.