Técnico Jorginho anuncia saída do Coritiba após derrota para o Santos na Série B

Jorginho não é mais treinador do Coritiba. Na noite desta segunda-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Santos no Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o profissional deixou o comando técnico do Coxa. O próprio comandante confirmou a saída em coletiva de imprensa após a partida.

"Lamento muito não sair deixando o clube em uma situação mais confortável, principalmente na primeira divisão. Falei com a minha comissão técnica, com toda a galera do staff ali, que para mim foi um privilégio trabalhar com eles, porque teve muita fidelidade, muita amizade, muita entrega de cada um deles, o que facilitou demais o meu trabalho. Mesmo a gente não alcançando o nosso objetivo, porque nem sempre a gente vai alcançar nossos objetivos", afirmou Jorginho.

"Disputei quatro Séries B e foram três acessos, um com o Coxa e dois com o Vasco. Quero agradecer todos que estão aqui e nos ajudaram. A gente leva essa amizade para sempre e lamentamos muito, porque essa galera, os jogadores mereciam (o acesso), mesmo com todas as dificuldades", complementou.

Essa foi a terceira passagem de Jorginho pelo Coritiba. O treinador chegou ao clube em julho deste ano e comandou a equipe em 18 partidas, com oito vitórias, três empates e sete derrotas, totalizando um aproveitamento de 50%. Tal campanha, porém, não foi suficiente para levar o time paranaense ao acesso à Série A.

Jorginho deixa o Coritiba na décima colocação na tabela da Segunda Divisão, com 50 pontos. A equipe está com dez pontos a menos que o Sport, que é quem abre o G4 neste momento, e não tem mais chances de subir à elite do futebol nacional nesta temporada.

"Pode ter certeza que nós tentamos de tudo (para conseguir o acesso). Diante das possibilidades que tínhamos, entregamos todo o nosso coração. Fica difícil até de falar. A partir de agora, eu não sou mais o treinador. Mas eu acredito em uma coisa: as pessoas que estão aqui são muito sérias. Eu conheci profissionais que nunca tinha trabalhado antes. Ninguém aqui está de sacanagem. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Eu não fico de forma nenhuma magoado, machucado. Quero só agradecer aos profissionais aqui. Tenho certeza que o Coxa vai construir uma equipe digna de disputar a Série B", disse o agora ex-treinador do Coxa.

Após a coletiva de Jorginho, William Thomas, diretor executivo de futebol do clube, agradeceu ao técnico pelos serviços prestados. Ao todo, Jorginho somou três passagens pelo Coritiba, com 46 partidas, 20 vitórias, 12 empates e 14 derrotas.

"Queria fazer os meus agradecimentos aqui a todo o profissionalismo, todo o engajamento, o comprometimento que o professor Jorginho teve. Desde os primeiros contatos até o dia de hoje, entregando seu esforço, competência ao limite, em prol do clube, do grupo de jogadores. A gente precisa alcançar o mais rápido possível uma estabilidade esportiva para que a gente possa ter o nível competitivo necessário para chegar ao acesso", afirmou William Thomas em coletiva.

Guilherme Bossle, mais conhecido como Guila, é quem comandará o Coritiba nessas últimas duas rodadas da Série B. O Coxa volta a campo apenas para cumprir tabela na Série B e visita a Chapecoense neste domingo. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Condá, pela 37ª rodada da competição.