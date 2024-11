Pilares, promessas e mais: quem pode deixar Palmeiras após esta temporada

O técnico Abel Ferreira já indicou que o elenco do Palmeiras ganhará "reforços" para 2025, mas o clube também se prepara para possíveis saídas após esta temporada. Promessas reveladas na Academia de Futebol e nomes que foram importantes na "Era Abel" estão na lista.

Veja quem pode deixar o Palmeiras

Lázaro (emprestado pelo Almería)

Lázaro comemora gol durante Independiente Del Valle x Palmeiras, duelo da Libertadores Imagem: REUTERS/Cristina Vega Rhor

Lázaro chegou ao Palmeiras no início desta temporada e tem contrato por empréstimo até 31 de dezembro. O Palmeiras pagou 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões na época) ao Almería-ESP pela cessão do jogador e tem a opção de mantê-lo para o Mundial do ano que vem por mais 500 mil euros (R$ 3 milhões).

Os números de Lázaro não empolgaram, e jogador segue sem ter a situação definida: ele disputou 34 jogos pelo Palmeiras, marcou três gols e deu uma assistência. O jogador de 22 anos não atua desde a vitória por 2 a 1 contra o Atlético-MG, no dia 28 de setembro, por dores no joelho esquerdo.

Naves

Naves, zagueiro do Palmeiras, em jogo contra o Corinthians pelo Paulistão Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

O zagueiro de 22 anos é muito bem avaliado pela comissão técnica do Palmeiras, mas teve pouquíssimos minutos em 2024: foram 1082 minutos em 15 partidas no ano (pouco mais de 12 jogos completos). Ele ainda sofre com a concorrência de Gustavo Gómez e Murilo e viu o jovem Vitor Reis crescer de prioridade no elenco de Abel Ferreira.

Naves quer jogar mais e pode ser negociado ao final desta temporada. Na última janela de transferências, o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, e o Benfica fizeram consultas ao estafe do jogador.

Rony

Rony celebra gol do Palmeiras sobre o Bragantino em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Um dos pilares da era Abel Ferreira, Rony perdeu espaço no time titular de 2024 e também tem futuro incerto no clube. Das 59 partidas disputadas no ano, apenas 24 foram como titular — são 10 gols e 6 assistências no ano.

Segundo André Hernan, colunista do UOL, o camisa 10 está muito incomodado com a reserva no Palmeiras e pode analisar ofertas do Brasil e do exterior com a abertura da janela de transferências em janeiro.

Zé Rafael

Zé Rafael, do Palmeiras, em ação no jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/Agif

O meio-campista de 31 anos foi um dos principais nomes do Palmeiras em 2023, mas sofreu com lesões nesta temporada e acabou perdendo espaço no time titular.

O UOL apurou que a prioridade do jogador é sair se surgir uma boa proposta na próxima janela de transferências. A situação é parecida com a do zagueiro Luan, que já tinha idade mais avançada e deixou o Palmeiras rumo ao Toluca, do México, no início do ano.

Além disso, Zé teve problemas com a torcida do Palmeiras nesta temporada. Em junho, ele xingou torcedores nas redes sociais após comentários negativos e, dias depois, precisou ser contido pelos companheiros para não xingar a torcida após marcar um gol contra o Vasco — o gol foi anulado.

Gabriel Menino

Gabriel Menino, volante do Palmeiras Imagem: Marcello Zambrana/Marcello Zambrana/AGIF

O meio-campista de 24 anos está longe de ser uma peça fundamental no elenco do Palmeiras e também pode acabar em outro clube no ano que vem.

Em 2024, Menino tem 43 jogos, apenas dois gols e uma assistência. No entanto, desses 43 jogos, foram apenas 1498 minutos (pouco mais de 16 jogos completos), e apenas 15 como titular.

O jogador completou cinco temporadas como profissional neste ano e não teve a explosão que todos imaginavam desde que subiu da base.

Vanderlan

Vanderlan, lateral-esquerdo do Palmeiras, em ação contra o Inter, no Allianz Parque, pelo Brasileirão Imagem: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Com a lesão de Piquerez, criou-se a expectativa de que Vanderlan tomaria conta da lateral-esquerda e até dificultaria uma volta do uruguaio ao time titular. No entanto, isso não aconteceu, e o jogador de 22 anos virou a última opção da posição com a afirmação de Caio Paulista.

Nesta temporada, Vanderlan recebeu sondagens do Rennes-FRA e do Norwich City, da segunda divisão da Inglaterra, mas o Alviverde fechou as portas para a saída do jogador. No ano que vem, a situação pode mudar.