Presidente do Santos prioriza 'fico' de Carille em 2025: 'Vamos conversar'

Do UOL, em São Paulo

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o clube prioriza a permanência do técnico Fábio Carille para 2025. Ele falou ao "Seleção Sportv".

Nós conversamos com o Fábio nos últimos meses, nessa última semana... nós temos como prioridade a continuidade dele para 2025, mas isso não confirma a permanência dele. Vamos conversar ao término da competição [Série B]. A conversa será franca e direta, no intuito de verificar de que forma ele está se sentindo na continuidade deste projeto Marcelo Teixeira

Carille: fica ou sai?

O técnico tem contrato com o Peixe até o fim do ano, mas há opção de ampliação por mais uma temporada. Ele, no entanto, não é unanimidade entre os torcedores.

Carille, após o Santos garantir o retorno á Série A, afirmou que o clube "está muito atrasado em relação ao planejamento para 2025". A declaração foi dada na entrevista pós-vitória sobre o Coritiba, em jogo ocorrido na última segunda-feira (11).

Nas últimas semanas, Jorge Sampaoli surgiu como possível sucessor, mas o treinador argentino acertou com o Rennes. Até o momento, nenhum outro nome ganhou força.