Contratos da LFU podem fazer Vasco zerar diferença de cotas de TV para Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

As movimentações da Liga Forte União e Libra com os contratos de TV's já têm alterado os cenários financeiros para os clubes. Um grande exemplo é que o Vasco pode fazer os atuais R$ 159 milhões de diferença de arrecadação para o Flamengo simplesmente "zerarem" casos os clubes fiquem numa mesma colocação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025.

Entenda

No recorte atual, o Vasco possui uma arrecadação de R$ 112 milhões e o Flamengo de R$ 271 milhões. Estes números são em relação ao contrato em vigor com a TV Globo. Com esta divisão, por exemplo, nem mesmo se o Cruzmaltino fosse campeão e o Rubro-Negro rebaixado, o clube de São Januário arrecadaria mais.

Agora, com Vasco na LFU e Flamengo na Libra, um hipotético quarto lugar para os dois faria os clubes terem uma arrecadação de cerca de R$ 185 milhões, o que geraria um ganho de mais de R$ 70 milhões ao Cruzmaltino em comparação com a atualidade.

No contrato atual da TV Globo, o Flamengo tinha uma garantia mínima relativa ao pay-per-view. Porém, ela não existirá mais, o que irá gerar um déficit de cerca de R$ 80 milhões ao Rubro-Negro ano que vem.

Na Libra, a divisão de cotas é feita da seguinte forma: 40% de forma igualitária, 30% de performance e outros 30% de audiência.

Já na Liga Forte União é: 45% de forma igualitária, 30% de performance e 25% de audiência.

LFU estima arrecadar R$ 1,7 bi; Libra pode ter queda para R$ 1 bi

A Liga Forte União estima uma arrecadação de R$ 1,7 bilhão para serem divididos entre seus clubes. Atualmente, ela possui 12 na Série A, o que dá uma média de seis jogos por rodada. No momento, ela vendeu dois: Record e Youtube vão dividir um exclusivo, e Amazon fará outro. A arrecadação, com eles, já é de cerca de R$ 800 milhões.

A LFU tem ainda mais quatro jogos para vender e possui propostas na mesa. Considerando estes valores, eles chegam neste cálculo total de R$ 1,7 bilhão.

A Libra havia fechado um pacote de R$ 1,3 bilhão com a TV Globo. Porém, esse valor já foi reduzido para R$ 1,17 bilhão. A queda foi em função da saída do Corinthians para a LFU, o que abriu brecha para uma cláusula que estava prevista em contrato.

O valor da Libra, inclusive, pode cair ainda mais, para R$ 1 bilhão, se ela tiver menos que nove clubes na Série A em 2025. Este ano, por exemplo, ela possui oito.

Na Série A de 2024 a LFU tem 12 clubes: Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco da Gama.

Já a Libra tem oito: Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória.