Campeão mundial pela França critica momento de Mbappé

Nesta terça-feira, o ex-jogador Robert Pires, campeão mundial pela França em 1998, criticou o atual momento do atacante Kylian Mbappé. O jogador não vem tendo o melhor desempenho no Real Madrid e ficou de fora da convocação da seleção francesa nesta Data Fifa.

"Ele está enfrentando fortes críticas tanto na França quanto na Espanha, pois não está em sua melhor forma. Atualmente, ele não é decisivo para o Real Madrid e não está marcando ou criando muitas chances de gol", disse Pires em entrevista para a MBC MASR 2, do Egito.

Apesar disso, o ex-atleta explicou que a adaptação ao clube merengue é o principal motivo para Kylian estar apresentando este nível abaixo do comum, além de ter lhe dado algumas dicas.

"Os torcedores do Real Madrid tinham grandes expectativas em relação à Mbappé desde sua chegada aos Merengues. No entanto, mudar de país, time e companheiros de equipe não é fácil, especialmente quando se trata de um clube com os melhores jogadores do planeta".

"Mbappé deve enfrentar essas críticas, mudar seu estilo de jogo, reconhecer que não está em sua melhor forma e melhorar seu desempenho."

Um dos motivos apontados para o mau momento do camisa 9 é a sua posição atual. Mbappé nunca escondeu que prefere atuar na ponta esquerda, porém, o brasileiro Vinicius Júnior é o dono absoluto da posição.

"Mbappé sonhava em jogar no Real Madrid. Ele sabe muito bem que Vinicius, que é um jogador excepcional, ocupa a mesma posição que ele, é decisivo e marca muitos gols. Mbappé precisa se adaptar a essa situação e às diferentes táticas da equipe. Rejeitar o Real Madrid é difícil para qualquer jogador."

"A solução é que Mbappé se adapte ao estilo tático do Real Madrid, e é tarefa de Ancelotti encontrar soluções táticas que acomodem tanto Mbappé quanto Vinícius."

Por fim, Pires comentou sobre a não convocação de Kylian para a seleção francesa. Na visão do ex-atleta, a decisão do técnico Didier Deschamps é puramente técnica e não por desentendimento entre os dois.

"Não há conflito entre Mbappé e Deschamps. É que Mbappé não está em seu nível habitual, e Deschamps o informou por telefone que ele não seria convocado. Mbappé é um jogador muito importante para a seleção francesa e, do meu ponto de vista, dar a ele um descanso neste momento não é um problema nem uma crise."

Na atual temporada, Kylian Mbappé realizou 16 jogos com a camisa do Real Madrid. Ao todo, marcou oito gols e distribuiu duas assistências. O atacante vem recebendo diversas críticas pelas oportunidades perdidas.